Emeklilerin Yeni Yılda Alacağı Zam Oranı Ortaya Çıktı: Özgür Erdursun Net Oran Verdi

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılı Ocak ayında emeklilere yapılacak zamla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, herkesin merakla beklediği zam oranının enflasyon farkına bağlı olarak belirleneceğini ifade etti. Yapılacak bu artışın, milyonlarca emekliyi doğrudan etkileyeceğini belirten Erdursun, zam oranının enflasyon verileriyle uyumlu olarak düzenleneceğini vurguladı.

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Emeklilerin Yeni Yılda Alacağı Zam Oranı Ortaya Çıktı: Özgür Erdursun Net Oran Verdi

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılında emeklilere yapılacak zam oranını açıkladı. Erdursun'un verdiği bilgilere göre, bu artış enflasyon farkından kaynaklanacak ve böylece emeklilerin maaşları enflasyon oranlarına göre güncellenecek.

Erdursun, yeni yılda emeklilerin alacağı zam oranıyla ilgili, "2025 Ocak ayında emeklilere %11, %13 arası enflasyon farkı, halk dilinde zam yapılır!" dedi.

Erdursun'un yaptığı bu açıklama, emeklilerin maaşlarına yapılacak artışın enflasyon oranlarına paralel olarak gerçekleşeceğine işaret edildiği ifade edildi.

MİLYONLARCA EMEKLİ İÇİN KRİTİK TARİH

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılı emekli maaşlarına yapılacak zam oranını açıkladı. Erdursun’un belirttiğine göre, bu zam oranı enflasyon farklarından kaynaklanacak. Yaklaşık 13 milyon emekliyi doğrudan etkileyecek bu artış, yüksek enflasyon ortamında emeklilerin alım gücünü koruyup koruyamayacağı konusunda endişelere yol açabilir.

2025 yılı için emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, emekliler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Erdursun’un verdiği rakamlar, yeni yıl için emekli maaşlarında beklenen değişikliklerin ilk işaretlerini sunarken, resmi açıklamaların ne zaman yapılacağı ise henüz belli değil.

REFAH PAYI ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?

16 milyon emeklinin gözü kulağı şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Sosyal Güvenlik uzmanları Zam konusunda Eylül ayını işaret ediyor. Fakat şu an için hükümetten net bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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