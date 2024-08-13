Rusya, Dev Bankanın Lisansını İptal Etti

Rusya Merkez Bankası, American Express bankasının faaliyet lisansını iptal etti.

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Rusya, Dev Bankanın Lisansını İptal Etti

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, American Express’in gönüllü tasfiye kararı aldığı ve bu nedenle bankanın faaliyet lisansının iptal edildiği belirtildi.

American Express, Ukrayna savaşının ardından Mart 2022’de Rusya’daki faaliyetlerini durdurduğunu bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise mayısta imzaladığı kararnameyle American Express’e gönüllü tasfiye için izin vermişti.

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