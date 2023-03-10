Millet İttifakı İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde olacak: Sürpriz isimler
İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 15-21 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin programı açıklandı.
İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 15-21 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Sivil, şeffaf ve her aşamasında katılımcı bir girişim olarak kurgulanan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin sonucunda Cumhuriyetin yeni yüzyıla yön verecek politika önerileri tüm Türkiye ile paylaşılacak.
KONGRE, PAYDAŞ VE UZMAN TOPLANTILARI İLE ŞEKİLLENDİ
2022’nin Ağustos ayında başlayan kongre hazırlık toplantıları çerçevesinde çiftçi, işçi ve sanayici, tüccar, esnaf temsilcilerinden oluşan dokuz paydaş buluşması gerçekleştirildi. Türkiye ölçeğinde geniş bir temsiliyet kabiliyetine sahip 180 kurumun temsilcilerinin katıldığı toplantıların ardından üç taslak bildirge kamuoyuyla paylaşıldı.
Kongrenin ikinci safhasını ise uzman toplantıları oluşturdu. Uzman toplantılarına katılan 200’den fazla bilim insanı, akademisyen, sivil toplum ile iş dünyasının önde gelen isimleri paydaş gruplarının hazırladıkları taslak bildirgeleri değerlendirdi ve tavsiye kararları oluşturdu.
DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK
Yedi gün sürecek kongrenin her günü farklı bir konu üzerinde gerçekleştirilecek. Yenilik, Vicdan, Yürüyüş, Doğa, Değişim, Sadakat ile Çokluk ve Birlik için bir davet olarak kurgulanan ana kongre, Türkiye ve dünyanın saygın bilim insanları ve uzmanlarını bir araya getirecek. 70’e yakın konuşmacı, birçok kapsamlı sunum yapacak. Aralarında Vandana Shiva, Bob Geldof, Michio Kaku ve Andrew McAfee gibi isimler geleceğin inşasına dair konuşacak.
21 Şubat’ta ise kongrenin sonuç bildirgesi çiftçi, işçi ve sanayici, tüccar, esnaf delegeler tarafından oylanarak nihai hâlini alacak, ardından Türkiye ve dünya ile paylaşılacak. Kongrenin sonuç bildirgesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılının iktisat politikalarının belirlenmesinde tarihsel rol oynaması bekleniyor.
MİLLET İTTİFAKI İZMİR'DE
Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği açısından tarihi önemi haiz bir genel seçimin hemen arifesinde gerçekleşecek olan kongrenin dördüncü günü 18 Mart’ta Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılarının katılacağı bir panel düzenlenecek.
19 Mart Pazar günü ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifakı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanları İzmir’de yurttaşlarla buluşacak.
PROGRAM AÇIKLANDI
6 Şubat 2023’te birçok ilimizi çok ağır şekilde etkileyen Kahramanmaraş merkezli büyük deprem nedeniyle 15-21 Mart 2023 tarihine ertelenen, İzmir’de düzenlenecek kongrenin programı aşağıda sunulmaktadır.
Birinci Gün: Yeniliğe Davet
15 Mart 2023 Çarşamba
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon
10:00 - 14:00 İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Gençlik Forumu
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
Melisa Sözen ve Mert Fırat’ın sunumuyla
14:00 Açılış - Karsu Performansı
15:00 Tunç Soyer - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı
15:30 Doç. Dr. Selin Sayek Böke - İktisatçı - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri
16:00 Bekir Ağırdır - Araştırmacı Yazar - T24 İnternet Gazetesi
16:30 Şükrü Ünlütürk - Sanayici - TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı
17:00 Prof. Dr. Işın Çelebi - İktisatçı - Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı
17:30 Gülsün Bilgehan - Siyasetçi Yazar
18:00 Prof. Dr. Refet Gürkaynak - İktisatçı - Bilkent Üniversitesi
18:30 Dr. Serdar Şahinkaya - İktisatçı Yazar
19:00 Sir Bob Geldof - Sanatçı Aktivist
İkinci Gün: Vicdana Davet
16 Mart 2023 Perşembe
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
Melisa Sözen’in sunumuyla
11:00 Açılış
11:10 Uğur Gürses - Gazeteci Yazar - İktisatçı
11:35 Prof. Dr. Çağlar Keyder - Sosyolog - Boğaziçi Üniversitesi
12:00 Prof. Dr. Ali Hakan Kara - İktisatçı - Bilkent Üniversitesi
12:25 Dr. Gülfem Saydan Sanver - Siyasal İletişim Uzmanı - Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği Başkanı
13:00- 13:30 Öğle Arası
13:30 Prof. Dr. Timothy Garton Ash (çevrimiçi) - Tarihçi Yazar - Oxford Üniversitesi
14:15 Burak Dalgın - DEVA Partisi Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı
14:40 Prof. Dr. Ayça Tekin Koru - İktisatçı - TED Üniversitesi
15:05 Selçuk Sarıyar - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili
15:30 Hacer Foggo - Cumhuriyet Halk Partisi Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü
15:55 Prof. Dr. Selçuk Şirin - Davranış Bilimi Uzmanı - New York Üniversitesi
16:20 Orhan Turan - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
16:45 Yıldırım Koç - Sendikacı Akademisyen - Tek Gıda İş Sendikası
17:10 Prof. Dr. Michio Kaku - Teorik Fizikçi - City University of New York
21:30 Bir Kira Bir Yuva Destek Konseri - Melike Şahin
Üçüncü Gün: Yürüyüşe Davet
17 Mart 2023 Cuma
Bıçakçı Han
10:00-18:00 Paydaş Gruplarının Buluşmaları 1. Gün
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
Özlem Gürses’in sunumuyla
11:00 Açılış
11:10 Prof. Dr. Şevket Pamuk - İktisatçı - Boğaziçi Üniversitesi
11:35 Prof. Dr. Thomas Faist - Sosyolog - Bielefeld Üniversitesi
12:00 Prof. Dr. Asım Karaömerlioğlu - Tarihçi - Boğaziçi Üniversitesi
12:25 Sıtkı Şükürer - ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı
13:00 - 13:30 Öğle Arası
13:30 Prof. Dr. Cem Say - Akademisyen - Boğaziçi Üniversitesi
13:55 Kerim Rota - Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı
14:20 Muhittin Bilget - Ekonomist - ESİAD Ekonomi Gözlem Grubu Başkanı
14:45 Alp Avni Yelkenbiçer - EGİAD Yönetim Kurulu Başkan
15:10 Prof. Dr. Taşansu Türker - Uluslararası İlişkiler Uzmanı - Ankara Üniversitesi
15:35 İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Çocuk Çalıştayı Sunumu
16:00 Dr. Ali Ercan Özgür - İhtiyaç Haritası Kurucusu
16:25 Prof. Dr. Şaduman Halıcı - Tarihçi - Anadolu Üniversitesi
16:50 Doç. Dr. Erol Köroğlu - Edebiyat Tarihçisi - Boğaziçi Üniversitesi
17:15 Prof. Dr. Selva Demiralp - İktisatçı - Koç Üniversitesi
17.40 Prof. Dr. Bilge Yılmaz - İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı
18:05 - 18:30 Ara
18:30 Prof. Dr. Francis Fukuyama (çevrimiçi) - Siyaset Bilimci - Stanford Üniversitesi
Dördüncü Gün: Doğamıza Davet
18 Mart 2023 Cumartesi
Bıçakçı Han
10:00-18:00 Paydaş Gruplarının Buluşmaları 2. Gün
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
Özlem Gürses’in sunumuyla
11:00 Açılış
11:10 Prof. Dr. Tarık Şengül - Kentsel Çalışmalar Uzmanı - ODTÜ
11:35 Prof. Dr. Okan Tüysüz - Jeolog - İstanbul Teknik Üniversitesi
12:00 Prof. Dr. Kamil Yılmaz - İktisatçı - Koç Üniversitesi
12:25 Prof. Dr. Naci Görür - Jeolog - İstanbul Teknik Üniversitesi
13:00 - 13:30 Öğle Arası
13:30 Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Jeofizik Mühendisi - İstanbul Teknik Üniversitesi
14:00 Hiroyuki Unemori - Mimar
14:30 Dr. Güven Eken - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı
15:00 Dr. M. Murat Kubilay - İktisatçı - Genç İşsizler Platformu Kurucusu
15:30 Prof. Dr. Ufuk Akçiğit - İktisatçı - Chicago Üniversitesi
16:00 Prof. Dr. Vandana Shiva - Araştırmacı Yazar - Ekoloji Aktivisti
17:00 Prof. Dr. Andrew McAfee - Massachusetts Institute of Technology Dijital Ekonomi Girişimi Kurucusu
19:00-22:00 Millet İttifakı Ortak Politikalar Metni Paneli
Moderatör: Güldem Atabay
Faik Öztrak - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı
İbrahim Çanakçı - DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı
Bülent Şahinalp - Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı
Feridun Bilgin - Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı
Ümit Özlale - İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı
Sabri Tekir - Saadet Partisi Genel Başkanvekili
Beşinci Gün: Değişime Davet
19 Mart 2023 Pazar
Swissotel Konferans Salonu
10:00-15:00 Üçüncü Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı (Yalnızca kurul üyelerinin katılımına açık)
Fuar İzmir
17:00 Millet İttifakı Genel Başkanlar Buluşması
Kemal Kılıçdaroğlu - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı
Ali Babacan - DEVA Partisi Genel Başkanı (Teyit bekleniyor)
Gültekin Uysal - Demokrat Parti Genel Başkanı (Teyit bekleniyor)
Ahmet Davutoğlu - Gelecek Partisi Genel Başkanı (Teyit bekleniyor)
Meral Akşener - İyi Parti Genel Başkanı (Teyit bekleniyor)
Temel Karamollaoğlu - Saadet Partisi Genel Başkanı (Teyit bekleniyor)
Altıncı Gün: Sadakate Davet
20 Mart 2023 Pazartesi
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
Deniz Dünyaoğulları Hünler’in sunumuyla
10:00 Açılış
10:10 Joschka Fischer - Almanya Eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
11:00 Sırrı Süreyya Önder - Yönetmen Senarist
11:25 Prof. Dr. Fuat Keyman - Siyaset Bilimci - Sabancı Üniversitesi
11:50 Prof. Dr. Güven Sak - İktisatçı - Türkiye Ekonomi Araştırma Vakfı (TEPAV) Başkanı
12:15 Murat Karayalçın - İktisatçı, planlama uzmanı ve siyasetçi - Eski Devlet Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
12:40 Dr. Emin Çapa - Ekonomist - Gazeteci - TV Programcısı
13:05 - 14:00 Öğle Arası
14:00 Hanri Benazus - Araştırmacı Yazar
14:25 Nur Batur - Gazeteci Yazar
14:50 M. Salim Kadıbeşegil - Stratejik İletişim Danışmanı - RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi
15:15 Soli Özel - Uluslararası İlişkiler Uzmanı - Kadir Has Üniversitesi
15:40 Doç. Dr. Serhan Ada - Kültür Politikaları Uzmanı - Bilgi Üniversitesi
16:05 Alphan Manas - Girişimci - Fütüristler Derneği Kurucusu
16:30 Yusuf Işık - İktisatçı - Devlet Planlama Teşkilatı ve OECD Eski Uzmanı
Ara
21:30 Bir Kira Bir Yuva Destek Konseri - Evgeny Grinko
İsmet İnönü Sanat Merkezi
14:00-18:00 Millet İttifakı Belediye Başkanları Forumu
Yedinci Gün: Çokluğa ve Birliğe Davet
21 Mart 2023 Salı
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
Yekta Kopan’ın sunumuyla
10:30 Açılış
11:00 Mahmut Özgener - İzmir Ticaret Odası Başkanı - TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
11:30 Neptün Soyer – S.S. İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
12:00 Mehmet Bozgeyik – KESK Eş Genel Başkanı
12:30 Mehmet Balık – Birleşik Kamu İş Genel Başkanı
13:00 Arzu Çerkezoğlu – DİSK Genel Başkanı
13:30 Süleyman Sönmez - TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı
14:00-14:30 Ara
14:30-15:30 Prof. Dr. Ian Goldin - İktisatçı - Oxford Üniversitesi
15:30-17:30 İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi sonuç metninin oylanması
17:30-18:00 Tunç Soyer – İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı
21:30 Bir Kira Bir Yuva Destek Konseri - Kardeş Türküler
Kongrenin sekretaryası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından yürütülüyor. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin programı ile ilgili tüm bilgiler iktisatkongresi.org adresinde yayımlanıyor.