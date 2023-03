Millet İttifakı İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde olacak: Sürpriz isimler

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 15-21 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Sivil, şeffaf ve her aşamasında katılımcı bir girişim olarak kurgulanan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin sonucunda Cumhuriyetin yeni yüzyıla yön verecek politika önerileri tüm Türkiye ile paylaşılacak.

KONGRE, PAYDAŞ VE UZMAN TOPLANTILARI İLE ŞEKİLLENDİ

2022’nin Ağustos ayında başlayan kongre hazırlık toplantıları çerçevesinde çiftçi, işçi ve sanayici, tüccar, esnaf temsilcilerinden oluşan dokuz paydaş buluşması gerçekleştirildi. Türkiye ölçeğinde geniş bir temsiliyet kabiliyetine sahip 180 kurumun temsilcilerinin katıldığı toplantıların ardından üç taslak bildirge kamuoyuyla paylaşıldı.



Kongrenin ikinci safhasını ise uzman toplantıları oluşturdu. Uzman toplantılarına katılan 200’den fazla bilim insanı, akademisyen, sivil toplum ile iş dünyasının önde gelen isimleri paydaş gruplarının hazırladıkları taslak bildirgeleri değerlendirdi ve tavsiye kararları oluşturdu.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK

Yedi gün sürecek kongrenin her günü farklı bir konu üzerinde gerçekleştirilecek. Yenilik, Vicdan, Yürüyüş, Doğa, Değişim, Sadakat ile Çokluk ve Birlik için bir davet olarak kurgulanan ana kongre, Türkiye ve dünyanın saygın bilim insanları ve uzmanlarını bir araya getirecek. 70’e yakın konuşmacı, birçok kapsamlı sunum yapacak. Aralarında Vandana Shiva, Bob Geldof, Michio Kaku ve Andrew McAfee gibi isimler geleceğin inşasına dair konuşacak.



21 Şubat’ta ise kongrenin sonuç bildirgesi çiftçi, işçi ve sanayici, tüccar, esnaf delegeler tarafından oylanarak nihai hâlini alacak, ardından Türkiye ve dünya ile paylaşılacak. Kongrenin sonuç bildirgesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılının iktisat politikalarının belirlenmesinde tarihsel rol oynaması bekleniyor.

MİLLET İTTİFAKI İZMİR'DE

Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği açısından tarihi önemi haiz bir genel seçimin hemen arifesinde gerçekleşecek olan kongrenin dördüncü günü 18 Mart’ta Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılarının katılacağı bir panel düzenlenecek.



19 Mart Pazar günü ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifakı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanları İzmir’de yurttaşlarla buluşacak.

PROGRAM AÇIKLANDI

6 Şubat 2023’te birçok ilimizi çok ağır şekilde etkileyen Kahramanmaraş merkezli büyük deprem nedeniyle 15-21 Mart 2023 tarihine ertelenen, İzmir’de düzenlenecek kongrenin programı aşağıda sunulmaktadır.



Birinci Gün: Yeniliğe Davet

15 Mart 2023 Çarşamba



Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon

10:00 - 14:00 İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Gençlik Forumu



Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

Melisa Sözen ve Mert Fırat’ın sunumuyla



14:00 Açılış - Karsu Performansı

15:00 Tunç Soyer - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı

15:30 Doç. Dr. Selin Sayek Böke - İktisatçı - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri

16:00 Bekir Ağırdır - Araştırmacı Yazar - T24 İnternet Gazetesi

16:30 Şükrü Ünlütürk - Sanayici - TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı

17:00 Prof. Dr. Işın Çelebi - İktisatçı - Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı

17:30 Gülsün Bilgehan - Siyasetçi Yazar

18:00 Prof. Dr. Refet Gürkaynak - İktisatçı - Bilkent Üniversitesi

18:30 Dr. Serdar Şahinkaya - İktisatçı Yazar

19:00 Sir Bob Geldof - Sanatçı Aktivist



İkinci Gün: Vicdana Davet

16 Mart 2023 Perşembe



Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

Melisa Sözen’in sunumuyla



11:00 Açılış

11:10 Uğur Gürses - Gazeteci Yazar - İktisatçı

11:35 Prof. Dr. Çağlar Keyder - Sosyolog - Boğaziçi Üniversitesi

12:00 Prof. Dr. Ali Hakan Kara - İktisatçı - Bilkent Üniversitesi

12:25 Dr. Gülfem Saydan Sanver - Siyasal İletişim Uzmanı - Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği Başkanı



13:00- 13:30 Öğle Arası



13:30 Prof. Dr. Timothy Garton Ash (çevrimiçi) - Tarihçi Yazar - Oxford Üniversitesi

14:15 Burak Dalgın - DEVA Partisi Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı

14:40 Prof. Dr. Ayça Tekin Koru - İktisatçı - TED Üniversitesi

15:05 Selçuk Sarıyar - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili

15:30 Hacer Foggo - Cumhuriyet Halk Partisi Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü

15:55 Prof. Dr. Selçuk Şirin - Davranış Bilimi Uzmanı - New York Üniversitesi

16:20 Orhan Turan - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

16:45 Yıldırım Koç - Sendikacı Akademisyen - Tek Gıda İş Sendikası

17:10 Prof. Dr. Michio Kaku - Teorik Fizikçi - City University of New York



21:30 Bir Kira Bir Yuva Destek Konseri - Melike Şahin



Üçüncü Gün: Yürüyüşe Davet

17 Mart 2023 Cuma

Bıçakçı Han

10:00-18:00 Paydaş Gruplarının Buluşmaları 1. Gün



Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

Özlem Gürses’in sunumuyla



11:00 Açılış

11:10 Prof. Dr. Şevket Pamuk - İktisatçı - Boğaziçi Üniversitesi

11:35 Prof. Dr. Thomas Faist - Sosyolog - Bielefeld Üniversitesi

12:00 Prof. Dr. Asım Karaömerlioğlu - Tarihçi - Boğaziçi Üniversitesi

12:25 Sıtkı Şükürer - ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı



13:00 - 13:30 Öğle Arası



13:30 Prof. Dr. Cem Say - Akademisyen - Boğaziçi Üniversitesi

13:55 Kerim Rota - Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı

14:20 Muhittin Bilget - Ekonomist - ESİAD Ekonomi Gözlem Grubu Başkanı

14:45 Alp Avni Yelkenbiçer - EGİAD Yönetim Kurulu Başkan

15:10 Prof. Dr. Taşansu Türker - Uluslararası İlişkiler Uzmanı - Ankara Üniversitesi

15:35 İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Çocuk Çalıştayı Sunumu

16:00 Dr. Ali Ercan Özgür - İhtiyaç Haritası Kurucusu

16:25 Prof. Dr. Şaduman Halıcı - Tarihçi - Anadolu Üniversitesi

16:50 Doç. Dr. Erol Köroğlu - Edebiyat Tarihçisi - Boğaziçi Üniversitesi

17:15 Prof. Dr. Selva Demiralp - İktisatçı - Koç Üniversitesi

17.40 Prof. Dr. Bilge Yılmaz - İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı

18:05 - 18:30 Ara



18:30 Prof. Dr. Francis Fukuyama (çevrimiçi) - Siyaset Bilimci - Stanford Üniversitesi



Dördüncü Gün: Doğamıza Davet

18 Mart 2023 Cumartesi



Bıçakçı Han

10:00-18:00 Paydaş Gruplarının Buluşmaları 2. Gün



Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

Özlem Gürses’in sunumuyla



11:00 Açılış

11:10 Prof. Dr. Tarık Şengül - Kentsel Çalışmalar Uzmanı - ODTÜ

11:35 Prof. Dr. Okan Tüysüz - Jeolog - İstanbul Teknik Üniversitesi

12:00 Prof. Dr. Kamil Yılmaz - İktisatçı - Koç Üniversitesi

12:25 Prof. Dr. Naci Görür - Jeolog - İstanbul Teknik Üniversitesi



13:00 - 13:30 Öğle Arası



13:30 Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Jeofizik Mühendisi - İstanbul Teknik Üniversitesi

14:00 Hiroyuki Unemori - Mimar

14:30 Dr. Güven Eken - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı

15:00 Dr. M. Murat Kubilay - İktisatçı - Genç İşsizler Platformu Kurucusu

15:30 Prof. Dr. Ufuk Akçiğit - İktisatçı - Chicago Üniversitesi

16:00 Prof. Dr. Vandana Shiva - Araştırmacı Yazar - Ekoloji Aktivisti

17:00 Prof. Dr. Andrew McAfee - Massachusetts Institute of Technology Dijital Ekonomi Girişimi Kurucusu



19:00-22:00 Millet İttifakı Ortak Politikalar Metni Paneli

Moderatör: Güldem Atabay

Faik Öztrak - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı

İbrahim Çanakçı - DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı

Bülent Şahinalp - Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı

Feridun Bilgin - Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı

Ümit Özlale - İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı

Sabri Tekir - Saadet Partisi Genel Başkanvekili



Beşinci Gün: Değişime Davet

19 Mart 2023 Pazar



Swissotel Konferans Salonu

10:00-15:00 Üçüncü Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı (Yalnızca kurul üyelerinin katılımına açık)



Fuar İzmir

17:00 Millet İttifakı Genel Başkanlar Buluşması



Kemal Kılıçdaroğlu - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı

Ali Babacan - DEVA Partisi Genel Başkanı (Teyit bekleniyor)

Gültekin Uysal - Demokrat Parti Genel Başkanı (Teyit bekleniyor)

Ahmet Davutoğlu - Gelecek Partisi Genel Başkanı (Teyit bekleniyor)

Meral Akşener - İyi Parti Genel Başkanı (Teyit bekleniyor)

Temel Karamollaoğlu - Saadet Partisi Genel Başkanı (Teyit bekleniyor)



Altıncı Gün: Sadakate Davet

20 Mart 2023 Pazartesi



Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

Deniz Dünyaoğulları Hünler’in sunumuyla



10:00 Açılış

10:10 Joschka Fischer - Almanya Eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

11:00 Sırrı Süreyya Önder - Yönetmen Senarist

11:25 Prof. Dr. Fuat Keyman - Siyaset Bilimci - Sabancı Üniversitesi

11:50 Prof. Dr. Güven Sak - İktisatçı - Türkiye Ekonomi Araştırma Vakfı (TEPAV) Başkanı

12:15 Murat Karayalçın - İktisatçı, planlama uzmanı ve siyasetçi - Eski Devlet Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

12:40 Dr. Emin Çapa - Ekonomist - Gazeteci - TV Programcısı



13:05 - 14:00 Öğle Arası



14:00 Hanri Benazus - Araştırmacı Yazar

14:25 Nur Batur - Gazeteci Yazar

14:50 M. Salim Kadıbeşegil - Stratejik İletişim Danışmanı - RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi

15:15 Soli Özel - Uluslararası İlişkiler Uzmanı - Kadir Has Üniversitesi

15:40 Doç. Dr. Serhan Ada - Kültür Politikaları Uzmanı - Bilgi Üniversitesi

16:05 Alphan Manas - Girişimci - Fütüristler Derneği Kurucusu

16:30 Yusuf Işık - İktisatçı - Devlet Planlama Teşkilatı ve OECD Eski Uzmanı



Ara



21:30 Bir Kira Bir Yuva Destek Konseri - Evgeny Grinko



İsmet İnönü Sanat Merkezi

14:00-18:00 Millet İttifakı Belediye Başkanları Forumu



Yedinci Gün: Çokluğa ve Birliğe Davet

21 Mart 2023 Salı



Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

Yekta Kopan’ın sunumuyla



10:30 Açılış

11:00 Mahmut Özgener - İzmir Ticaret Odası Başkanı - TOBB Yönetim Kurulu Üyesi

11:30 Neptün Soyer – S.S. İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

12:00 Mehmet Bozgeyik – KESK Eş Genel Başkanı

12:30 Mehmet Balık – Birleşik Kamu İş Genel Başkanı

13:00 Arzu Çerkezoğlu – DİSK Genel Başkanı

13:30 Süleyman Sönmez - TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı



14:00-14:30 Ara



14:30-15:30 Prof. Dr. Ian Goldin - İktisatçı - Oxford Üniversitesi



15:30-17:30 İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi sonuç metninin oylanması

17:30-18:00 Tunç Soyer – İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı



21:30 Bir Kira Bir Yuva Destek Konseri - Kardeş Türküler



Kongrenin sekretaryası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından yürütülüyor. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin programı ile ilgili tüm bilgiler iktisatkongresi.org adresinde yayımlanıyor.