Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Ne Olacak? İşte Ekonomistlerin Beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıklayacağı politika faizi kararı öncesi, Reuters’tan dikkat çeken bir anket geldi. Reuters’ın anketine göre, Merkez Bankası’nın enflasyonu kontrol altına almak adına en son mart ayında yaptığı sıkılaştırmanın ardından salı günkü toplantıda da politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor.

Ankete katılan 17 ekonomistin tamamı, bu ay politika faizinin sabit kalacağını öngörüyor. Yıl sonu politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 45 olarak belirlenirken, dört ekonomist ilk faiz indiriminin ekim ayında, diğer dört ekonomist ise kasım ayında gerçekleşeceğini düşünüyor. İki ekonomist ise ilk faiz indiriminin aralık ayında yapılacağını bekliyor. Beş kurum ise Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk faiz indiriminin 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

AA Finans tarafından 13 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette de, tüm katılımcılar faizin yüzde 50 seviyesinde sabit kalacağını öngörüyor. Merkez Bankası’nın bir süredir sabit tuttuğu yüzde 50’lik politika faizi için öngörüde bulunan katılımcılar, üç ay sonrasında faizin yüzde 48,10 seviyesine ineceğini tahmin ediyor. Bu oran, bir önceki ankette yüzde 50 olarak tahmin edilmişti. 12 ay sonrası faiz beklentisi ise yüzde 34,57’den yüzde 33,30’a geriledi.

Geçen yılki genel seçimlerin ardından, Haziran ayından bu yana Cumhurbaşkanı tarafından desteklenen sıkılaştırma politikası sonucunda TCMB, politika faizini son olarak mart ayında olmak üzere toplamda 4.150 baz puan artırdı. TCMB, yüzde 50 seviyesindeki politika faizi ile sıkı para politikasını, enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sürdüreceğini belirtti.

BEKLENTİLER DÜŞÜŞ YÖNÜNDE

TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi), mayıs ayında yıllık yüzde 75,45 ile zirve yaptıktan sonra baz etkisinin de katkısıyla düşüşe geçti ve temmuz ayında yüzde 61,78 olarak gerçekleşti. TCMB, bu düşüşün yıl sonunda yüzde 38’e kadar devam edeceğini öngörürken, piyasa beklentisi bu oranın yüzde 42,2’de kalacağı yönünde.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

TCMB Başkanı Fatih Karahan, sıkı politika duruşunu korumanın faiz indirimi olmayacak anlamı taşımadığını belirterek, faiz indiriminde de sıkı duruşun korunacağını vurgulamıştı.

Kaynak: Ajanslar