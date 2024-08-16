Merkez Bankası Anketi: Dolar Düşüyor, Enflasyon Yükseliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) katılımcılar anketinde, enflasyon beklentisi bu ay için 43,31, yıl sonu dolar beklentisi ise 37,37 TL olarak açıklandı.

CNBC’de yer alan habere göre, ankette yıl sonu TÜFE(Tüketici Fiyat Endeksi) beklentisi yüzde 42,95'ten yüzde 43,31'e yükseldi. Böylece yıl sonu enflasyon beklentisinde beş ay sonra ilk kez artış gösterdi. 2025 sonu TÜFE tahmini yüzde 25,40'tan yüzde 25,55'e çıktı. 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi yüzde 30,02'den yüzde 28,71'e gerilerken, 24 ay sonrası beklenti de yüzde 19,32'den yüzde 19,30'e indi.

DOLARDA YIL SONU BEKLENTİSİ

Bir süredir 33 TL’nin yukarısında işlem gören ve 34 TL sınırına göz kırpan dolar/TL kuru için yıl sonu beklentilerini açıklayan katılımcılar, önceki dönem 37,75 TL seviyesindeki beklentisini, 37,37 TL'ye indirdi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise hafif bir artış göstererek 41,41 TL’den 41,52 TL’ye yükseldi.

FAİZ ORANLARINDA BEKLENTİLERDE DÜŞÜŞ

Merkez Bankası’nın bir süredir sabit tuttuğu yüzde 50’lik politika faiz oranı için öngörüde bulunan katılımcılar, 3 ay sonrasında yüzde 48,10’luk bir oran öngörüyor. Bu oran, bir önceki ankette yüzde 50 olarak tahmin edilmişti. 12 ay sonrası faiz tahmini ise yüzde 34,57’den yüzde 33,30’a geriledi.

BÜYÜME ORANLARI SABİT KALDI

MB’nin yıl sonu ekonomik büyüme tahminlerinde ise herhangi bir değişiklik gözlenmedi. TCMB anketine göre, 2024 yılı sonu büyüme beklentisi yüzde 3,4 olarak sabit kaldı. Ancak 2025 yılı için öngörülen büyüme oranı yüzde 3,6’dan yüzde 3,5’e düştü.

CARİ AÇIK BEKLENTİLERİNDE GERİLEME

Ankette, cari işlemler dengesindeki açık beklentileri de aşağı yönlü revize edildi. 2024 yılı sonunda 27,6 milyar dolar olarak tahmin edilen cari açık, 25,5 milyar dolara indirildi. 2025 yılı için cari açık beklentisi ise 27,1 milyar dolardan 25,6 milyar dolara düştü.

Kaynak: Gerçek Gündem