Merkez Bankası'ndan ihracatçıya kredi desteği!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limitini yükseltti.

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Merkez Bankası'ndan ihracatçıya kredi desteği!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında seçici kredi vurgusu yapılırken, ihracatçıya kredi desteği geldi.

Buna göre, ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı.

KOBİ'LERİN DE ARTIRILDI

Merkez Bankası, bu kararı ile ihracatçıların krediye erişimini desteklemeye devam ederken, aynı zamanda ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek. KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payı da artırılıyor.

DÖVİZ ŞARTI KALDIRILIYOR

Ayrıca, TCMB'nin sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşullar kaldırılıyor.

"MAKSİMUM DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, "İç talebi dengeleyici tedbirler alırken ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurt dışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz" dedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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