Merkez Bankası'nda Neler Oluyor? İstifa İddiaları Ardından 'Göreve Devam' Mesajı: 'Piyasalar Farklı Bir Tepki Verebilir'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) kilit isimlerden olan Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay için yılın ilk Enflasyon Raporu sonrası ortaya atılan iddia gündem olmuştu. Akçay’ın Merkez Bankası’nda görüş ayrılıkları nedeniyle istifa edeceği haberleri kulislere bomba gibi düşerken TCMB kaynaklarından haberin doğruluğunun olmadığına yönelik açıklama geldi.

"GÖREVİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEK"

Kaynaklar, Akçay’ın istifa etmesinin söz konusu olmadığını, Para Politikası Kurulu’nda (PPK) görüş ayrılıklarının normal olduğunu dile getirirken, Başkan Yardımcısı’nın görevini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

‘GAYE ERKAN’ ANIMSATMASI

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu ise o iddialar için bir yorumda bulundu. “Cevdet Akçay’ın Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’ndan ayrılması, Gaye Erkan’ın Merkez Bankası Başkanlığı’ndan ayrılmasına benzemez…” diyen Babuşcu, Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası başkanlığından alınmasına olumsuz tepki vermeyen piyasaların farklı bir tepki verebileceği konusunda uyarı yaptı.