Merkez Bankası Türk Lirası için Bir Adım Daha Attı! Tam 50 Milyar TL: 18 Yıl Sonra İlk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir ay vadeli 50 milyar TL tutarında likidite senedi için ihale açtı. Merkez Bankası döviz alımları nedeniyle piyasada kalan fazla TL likiditenin çekilmesini amaçlayan bu uygulamaya daha önce son olarak Temmuz 2007'de başvurmuştu.

TCMB, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verildiğini açıklamıştı. Buna göre, 50 milyar TL tutarında TRM240425T14 ISIN kodlu kağıt için ihaleye çıkıldı.

Yarın valörlü tahvil için teklifler saat 11.00-11.45 arasında alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi