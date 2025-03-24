Borsadan Ters Köşe! Yeni Haftada BIST 100 Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi en düşük 8.984,54 puanı ve en yüksek 10.902,61 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 16,57 altında 9.044,64 puandan tamamlamıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından borsa yeni haftaya yükselişle başladı. BIST 100 endeksi yüzde 1,35 yükselişle 9 bin 167 puadan başladı.

Açılışın ardından yükseliş yüzde 4'e yaklaştı ve şu sıralar 9.379,09 puandan işlem görüyor.

BIST 30 VADELİLERİ YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Geçtiğimiz cuma gününde, gün boyu negatif seyrederek günü hızlı bir düşüşle tamamlayan, haftalık periyotta da satıcılı seyir izleyen VIOP-30 Nisan vadeli endeks kontratı yeni haftaya alıcılı başladı.

VIOP-30 Nisan vadeli endeks kontratı güne yüzde 0,75 artışla 10 bin 150 puandan başladı.

Geçtiğimiz hafta bazında yüzde 18,50 oranında kayıp yaşayan endeks kontratında olası geri çekilmelerde 10 bin seviyesinin destek, olası tepki alımlarında ise 10 bin 300 ve 10 bin 500 seviyelerinin direnç olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Yapı Kredi Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, ""Önümüzdeki sürece baktığımızda ise, ilk önemli destek olarak psikolojik 10,000 puan eşiğini izliyoruz. Cuma günü akşam seansının son bölümlerinde etkili olan yaklaşık 200 puanlık toparlanmanın da etkisiyle içinde bulunduğumuz hafta, geçen hafta yaşanan sert gerilemenin ardından piyasada dengelenme çabalarına sahne olabilr diye düşünüyoruz." denildi.

AÇIĞA SATIŞA YASAK

Borsa İstanbul, geçtiğimiz hafta yaşanan sert satışların ardından dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte piyasalarda yoğun satış baskısı oluşurken, endeksteki haftalık kayıp yüzde 16’yı aşmıştı.

Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemleri geçici olarak yasaklandı. Yasak kapsamında, yatırımcıların gün içinde açığa satış tuşuna basmadan gerçekleştirdiği ve aynı gün içinde kapattığı pozisyonlar da bulunuyor. Bu önlemin amacı, aşırı volatiliteyi kontrol altına almak ve spekülatif hareketleri engellemek.

PAY GERİ ALIMLARINA KOLAYLIK

SPK, halka açık şirketlerin pay geri alım programlarını daha etkin şekilde kullanabilmesi için mevcut sınırlamaları gevşetti. Bu çerçevede, şirketler artık:

Pay geri alımları için verdikleri fiyat emirlerini mevcut fiyat tekliflerinden veya son gerçekleşen fiyatlardan daha yüksek seviyede belirleyebilecek.

Açılış ve kapanış seanslarında da geri alım işlemi yapabilecek.

Geri alınan payların toplam bedeline ilişkin belirlenen üst sınır kaldırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi