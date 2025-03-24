Akaryakıta Çifte Zam! Benzin ve Mazot İçin Rakam Belli Oldu

Benzin ve motorine zam geliyor. Benzine bu gece yarısından itibaren 1,51 TL zam gelecek. Motorin ise Çarşamba günüden itibaren geçerli olmak üzere 1,30 TL zamlanacak.

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Akaryakıta Çifte Zam! Benzin ve Mazot İçin Rakam Belli Oldu

Araç sahiplerini üzecek haber geldi. Akaryakıta çifte zam yolda. Kurdaki dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek.

Benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam bekleniyor.

Motorin ise Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zamlanacak.

Akaryakıta Çifte Zam! Benzin ve Mazot İçin Rakam Belli Oldu - Resim : 1

İŞTE GÜNCEL BENZİN-MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 45.23 TL
  • Motorin litre fiyatı: 45.41TL
  • LPG litre fiyatı: 27.59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 45.08 TL
  • Motorin litre fiyatı: 45.29 TL
  • LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
  • Motorin litre fiyatı: 46.14 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 46.15 TL
  • Motorin litre fiyatı: 46.51 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.34 TL

Kaynak: Haber Merkezi

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