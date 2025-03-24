Borsa için En İyi Senaryo Bile Vahim! Dövize Kısıtlama İhtimali Gündemde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması başta Borsa İstanbul olmak üzere piyasaları sallarken TL ser kayıplar yaşadı. Merkez Bankası’nın müdahaleleri ile geri çekilmeler yaşanmasına rağmen piyasalarda büyük bir endişe hakim. Bu kapsamda borsa için iki farklı senaryo sunulsa da en iyi ihtimal bile dengelenme olarak görülüyor. Peki BIST 100’ü neler bekliyor? Borsa daha da düşer mi, yükselir mi?

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Borsa için En İyi Senaryo Bile Vahim! Dövize Kısıtlama İhtimali Gündemde

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz hafta gözaltına alınması ve ardından tutuklanması, Türk lirası ve finansal piyasalar üzerinde ciddi baskı yarattı. Özellikle dün gelen tutuklama kararı tüm dikkatleri bugün piyasa açılışına çevirdi.

Geçtiğimiz hafta döviz kuru hızla yükseldi. Dolar/TL kuru üç günde yüzde 3,11 artış yaşadı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi sert satış yerken yüzse 16,3 değer kaybetti. Devlet tahvillerinde de büyük satışlar gerçekleşirken Türkiye’nin kredi risk primi (CDS) 330 baz puana dayanarak 1 yılın zirvesine çıktı. Merkez Bankası ise piyasaya müdahale ederek bazı önlemler alsa da TL likiditesinin fazla olması nedeniyle bu adımların etkisinin sınırlı olacağı belirtiliyor.

FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ ORTADAN KALKIYOR

Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre, ekonomistler bu dalgalanma nedeniyle Merkez Bankası’nın 17 Nisan’daki faiz kararı toplantısında indirim yapma ihtimallerini düşük bir olasılık olarak değerlendiriyor. Ayrıca yerli yatırımcıların dövize yönelme riski ekonomi yönetimini tedirgin eder bir diğer konuların başında geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu ay planladığı yurt dışı tahvil ihracının da mevcut piyasa koşulları nedeniyle ertelenebileceği konuşuluyor.

Borsa için En İyi Senaryo Bile Vahim! Dövize Kısıtlama İhtimali Gündemde - Resim : 1

BORSA İÇİN İKİ SENARYO

Uzmanlar piyasanın seyrini belirleyecek iki ana senaryoyu değerlendirdi.

Bu kapsamda iyimser senaryoda şart İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine kayyım atanmaması gösterildi. Borsada ve TL’de satışlar devam etse bile kayyım atanmaması halinde düşüşün bir noktada frenlenebileceği belirtildi. Ancak ‘muhalefetin önemli bir isminin tutuklanması yerli yatırımcıyı dövize yöneltebilir ve piyasadaki kırılganlığı artırabilir’ yorumunu yaptılar.

Kötümser senaryoda ise İmamoğlu’nun yerine kayyım atanır ve yeni bir soruşturma açılırsa piyasalarda kayıpların da derinleşmesi ihtimali çok yüksek. Böyle bir durumda dövize olan talebin çok hızlı bir şekilde artması bekleniyor. Ekonomi yönetiminin de önceki yıllarda olduğu gibi döviz kısıtlamalarına başvurmak zorunda kalabileceği belirtiliyor. Özellikle halen piyasada bulunan yabancı yatırımcıların çıkış yapmaya çalışması finansal dengeleri daha da bozabilir.

Borsa için En İyi Senaryo Bile Vahim! Dövize Kısıtlama İhtimali Gündemde - Resim : 2

RAMAZAN BAYRAMI’NDA PİYASALAR NEFES ALACAK

Bu süreçte piyasalar için tek rahatlatıcı etken ise yaklaşan Ramazan Bayramı olacak. Bayram nedeniyle piyasalar 31 Mart – 1 Nisan tarihlerinde kapalı olacak. Bu da piyasaların kısa süreli bir soluk almasına imkan verecek.

ŞİMŞEK’İN TOPLANTI TRAFİĞİ

Öte yandan Bloomberg HT’den Bekir Gürdamar’ın aktardığı bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün tüm gün ekonomi kurumlarıyla birlikte çalışarak atılacak adımları değerlendirdi. Akşam saatlerinde Mehmet Şimşek başkanlığında yapılan toplantıya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Varlık Fonu, Borsa İstanbul ve kamu bankalarını temsilen Ziraat Bankası katıldı. Toplantıda, ekonomiye yönelik atılacak adımlar şekillendirildi.

Bugün ise kritik Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer kurmaylara alınan önlemlere ilişkin bir sunum yapacak.

Kaynak: Ekonomim, Bloomberg HT

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