Gram Altın ve Dolar/TL'de Son Durum! 'Önemli Bir Eşik' Diyerek Açıkladılar: 100 Dolar Düşse Bile...

Geçtiğimiz hafta rekorlarına devam eden ons altın fiyatı 3057 doları görmüştü. Yeni haftaya zayıf bir başlangıç yapan altının ons fiyatı bu sabah 3013 dolara kadar çekilmesinin ardından şu sıralar 3022 dolar civarında hareket ediyor. Üst üste üç gündür satıcılı bir seyir izlemesine karşın yurt içinde gram altın fiyatları ise yaşanan siyasi karmaşanın etkileri nedeniyle pozitif tarafta kalmaya devam ediyor. Altın gram fiyatı 24 Mart Pazartesi sabahı 3.693 TL’den değerleniyor. Kapalıçarşı serbest piyasada çeyrek altın fiyatları 6.313 TL’den, Cumhuriyet altını da 25.818 TL’den ekranlara yansıyor.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Geçen hafta 41 liranın üzerine çıkan dolar kuru bu hafta başlangıcında yatay bir seyir izleyerek 38 lira seviyelerinde bulunuyor. Euro/TL ise 44,86 TL’yi görmüş ve tarihi zirvesini güncellemişti. Bugün 41.22 TL’den değerleniyor.

ALTIN FİYATLARI BASKI YEDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret tarifeleriyle ilgili daha sınırlı ve hedef odaklı strateji izleyeceğine dair haberler küresel ekonomi üzerindeki endişeleri hafifletirken yatırımcının güvenini artırdı. Bu da güvenli liman altını üst üste üçüncü günde baskı altına soktu.

DOLAR GÜCÜ ELDEN BIRAKMADI

Öte yandan ABD doları geçtiğimiz hafta yaşadığı toparlanmayı büyük ölçüde koruyor. Doların güçlü seyri de altın fiyatlarını baskılayan bir başka unsur olarak görülüyor. Ancak analistler ABD ekonomisinde ticaret tarifeleri kaynaklı bir yavaşlama olabileceği beklentisiyle, Fed’in faiz indirimine daha yakın olduğunu belirtiyor. Uzmanlar bu senaryoda doların yükselişinin sınırlanıp altının destek bulacağını ifade ediyor.

Bir yandan Orta Doğu’da devam eden çatışmalar ve jeopolitik gerginlikler bir yandan da ABD-Rusya arasındaki diplomatik görüşmeler de piyasaların radarında kalmaya devam ediyor.

GÖZLER KÜRESEL EKONOMİK VERİLERDE

Hafta boynca küresel PMI verileri, yatırımcıların ekonomik büyüme konusundaki beklentilerini belirleyecek. Ancak piyasalarda en büyük odak noktası Cuma günü açıklanacak ABD Kişisel Tüketim ve Harcama (PCE) Fiyat Endeksi olacak. Bu veri Fed’in gelecekteki faiz kararı açısından ipuçları vereceği için yatırımcıların yakından takip ettiği en önemli veri olacak.

UZMANLARDAN ALTIN TAHMİNLERİ

Altın fiyatlarının 3000 dolar seviyesinde dalgalanması yatırımcı açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor State Streer Global Advisors Baş Altın Stratejisti olan George Milling-Stanley, önümüzdeki aylarda fiyatları bu seviyeye yakın seyretmesi durumunda piyasanın yeni zirvelere ulaşma konusunda daha fazla güven kazanabileceğini belirtiyor. Kısa vadede altının büyük bir yükseliş yaşamasını beklemeyen Stanley, aynı zamanda fiyatları ciddi şekilde düşürecek güçlü bir etkenin de görülmediğini vurguladı.

Saxo Bank Emtia Stratejisti Başkanı Ole Hansen altın fiyatlarında 100 dolarlık bir geri çekilmenin mevcut piyasa durumunu bozmayacağını ifade etti. Durgunluk ve enflasyon riskleri nedeniyle endişe duyan varlık yöneticilerinin böyle bir geri çekilmeyi altın alım fırsatı olarak değerlendirebileceğine işaret etti.

Kaynak: Haber Merkezi