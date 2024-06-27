Merkez Bankası, temmuz ve ağustos ayı faiz kararı tarihini değiştirdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ve ağustos ayı faiz kararı tarihine ilişkin değişikliğe gitti. Bankadan yapılan açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın katılacağı toplantılar gerekçe gösterildi.

Merkez Bankası, temmuz ve ağustos ayı faiz kararı tarihini değiştirdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) temmuz ve ağustos ayı faiz kararı tarihini değiştirdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın katılacağı toplantılar gerekçe gösterildi.

TCMB'den yapılan açıklama şöyle:

"25 Temmuz 2024 ve 22 Ağustos 2024 olarak ilan edilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının tarihleri, Sayın Başkan Dr. Fatih Karahan’ın ilgili tarihlerde G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’na katılacak olması nedeniyle, sırasıyla 23 Temmuz 2024 ve 20 Ağustos 2024 olarak değiştirilmiştir."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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