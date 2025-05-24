Merkez Bankası Ne Zaman Faiz İndirimine Gidecek? İki Büyük Bankadan Kritik Açıklama

Merkez Bankası, son toplantıda sürpriz bir şekilde faiz artırımına giderken, yeniden ne zaman faiz indirimine gideceği ise merak konusu. ABD'li büyük yatırım bankaları Morgan Stanley ve Goldman Sachs, Merkez'in faiz adımlarıyla ilgili tahminlerini açıkladı.

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Merkez Bankası Ne Zaman Faiz İndirimine Gidecek? İki Büyük Bankadan Kritik Açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024'ün son ayı ve 2025'in ilk aylarında faiz indirimine gitti ancak 17 Nisan 2025'te açıkladığı son faiz kararında ise bir sürpriz yaptı. Faizi 350 baz puan artırarak yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükselten Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ne zaman devam edeceği ise merak konusu oldu. 19 Haziran Perşembe günü açıklanacak faiz kararı gizemini korurken, ABD'li yatırım bankalarından dikkat çeken tahminler geldi.

MORGAN STANLEY NE DİYOR?

Morgan Stanley, Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentilerini temmuzdan hazirana çekebileceklerini açıkladı. Merkez'in enflasyon tahmin aralığını değiştirmeyip bu aralığa ulaşmak konusunda çabalayacağını belirten banka, haziran ayında yapılacak bir faiz indiriminin de ihtimal dışı olmadığını ifade etti. Mayıs ayında enflasyonun olumlu gidişat göstermesi halinde ilk indirim beklentilerini temmuzdan hazirana çekebilme ihtimallerinin olduğunu bildirdi.

Merkez Bankası Ne Zaman Faiz İndirimine Gidecek? İki Büyük Bankadan Kritik Açıklama - Resim : 1

GOLDMAN SACHS'IN TAHMİNİ NE?

Olası bir faiz indirimi adımını değerlendiren bir diğer ABD'li banka Goldman Sachs da, haziran ayındaki beklentilerini değiştirmediklerini ve faiz indirimi beklemediklerini duyurdu. Şimdiki koşullarda mart-nisan aylarında büyümeyi trend seviyesinde tahmin ettiklerini vurgulayan banka, "Politikanın, ivmeyi mevcut enflasyon ivmesi tahminimiz olan yıllık yüzde 1,6'nın ciddi şekilde altına düşürecek kadar uzun süre sıkı kalacağı konusunda kuşkuluyuz" dedi.

Goldman Sachs, raporun Merkez'in haziran ayındaki toplantısında beklemede olması ve bunun yerine temmuzda politika faizini yeniden gevşetmeye başlamasının hala kendilerinin öncelikli tahminleri olduğunu vurguladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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