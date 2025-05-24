Dünyayı Ayağa Kaldıran Keşif! Çil Çil Altın Fışkırıyor, Hiç Akla Gelmeyen Yeri Piyango Vurdu

Göttingen Üniversitesi araştırmacıları, Hawaii Adaları'nda lav örneklerinde altın ve platinle bağlantılı nadir bir metal olan rutenyum keşfetti.

Araştırmacılar, 100Ru olarak bilinen bir izotop olan formlarından birinde ince bir varyasyon tespit etti. Söz konusu bulgular, Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmayla kamuoyuna da duyuruldu. Dünya’nın yüzeyindeki altın ve bazı değerli elementlerin, gezegenin çekirdeğinden sızmış olabileceği öne sürülürken, yaklaşık 3 bin kilometrelik yüzeyde altın olduğu belirtildi.

'ALTIN BULDUĞUMUZU FARK ETTİK'

Üniversitenin Jeokimya Bölümü'nden Dr. Nils Messling, şunları söyledi: İlk sonuçlar geldiğinde, kelimenin tam anlamıyla altın bulduğumuzu fark ettik. Altın ve diğer değerli metaller de dahil olmak üzere çekirdekten gelen malzemenin Dünya'nın üstündeki mantoya sızdığını doğruladı.

'ARTIK KANITLAYABİLİRİZ'

Verilerin aşırı ısınmış kayanın büyük ölçekli hareketine işaret ettiğini söyleyen Profesör Matthias Willbold, ‘Artık çok büyük miktarlarda aşırı ısınmış manto malzemesinin (yüzlerce katrilyon metrik ton kaya) çekirdek-manto sınırında ortaya çıktığını ve Hawaii gibi okyanus adalarını oluşturmak üzere Dünya yüzeyine yükseldiğini de kanıtlayabiliriz’ dedi.

Kaynak: Haber Merkezi