Bu Sakızın Fiyatı Yarım Altınla Yarışıyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor, Bir Kez Satın Alan Vazgeçemiyor

Sivas’ın dağlık bölgelerinde ilkbahar aylarında doğada yetişen kenger bitkisinden elde edilen kenger sakızı, hem fiyatı hem de şifalı özellikleriyle dikkat çekiyor. Köklerinden çıkarılan beyaz süt kıvamındaki öz, zahmetli bir sürecin ardından sakız haline getiriliyor. Geçmişte kilogram fiyatı çeyrek altına eş değerken, bugünlerde yarım altınla yarışacak seviyeye ulaşmış durumda.

FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Doğal yollarla çıkarılan kenger sakızı, diş sağlığından migren rahatsızlıklarına kadar birçok alanda fayda sağlıyor. Aynı zamanda kulak iltihabının atılmasına yardımcı olduğu, yüz felcinde kas hareketlerini artırdığı ve mide sorunlarını hafiflettiği de halk arasında yaygın olarak biliniyor. Ancak ürünün doğada zor bulunması ve toplanma sürecinin oldukça zahmetli olması, fiyatını ciddi ölçüde artırıyor.

IŞKIN OTUNDAN ELDE EDİLİYOR

Aktar Muhammet Emin Gülle, kenger sakızının geleneksel şifa kaynakları arasında yer aldığını belirterek, “Kenger bitkisi diğer bir ismiyle ışkın otu diye de adlandırılıyor. Kenger sakızı bu bitkinin kesildiğinde akan süt kıvamındaki özünden elde ediliyor. Bu öz biriktiriliyor ve bir gün sonra bu öz yuvarlanıp sakız kıvamına getirilerek bu halini alıyor” dedi.

'TAMAMEN DOĞAL VE SAĞLIKLI'

Sakızın doğallığına dikkat çeken Gülle, “Şimdiki sakızlar tamamıyla plastik, ancak kenger sakızı tamamen doğal ve sağlıklıdır” diyerek yeni nesil sakızlarla kıyaslanamayacağını vurguladı. Gülle, özellikle 50 yaş üstü vatandaşların bu geleneksel ürünü bildiğini ve tercih ettiğini belirtirken, kilogram fiyatının 10 bin ila 12 bin lira arasında değiştiğini, tek parça sakızın ise 25 liradan satıldığını söyledi.

Kaynak: İHA