Borsada Yatırımcısına En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Hisseler Belli Oldu

Borsa İstanbul’da haftalık işlemler tamamlandı. BİST 100 endeksi bu hafta yüzde 3,23 oranında değer kaybederek 9.356 puandan haftayı kapattı. Endeks, hafta içinde 9.683 ile en yüksek, 9.326 puanla da en düşük seviyeleri gördü. Kapanışın haftalık dip seviyeye yakın gerçekleşmesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini gösterdi.

BORSADA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

BİST 100’de bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran hisse, yüzde 9,73’lük artışla RAL Yatırım Holding oldu. Onu sırasıyla şu hisseler izledi:

EFOR Çay: %6,54

Grain Türk Holding: %5,58

Koza Anadolu Madencilik: %5,06

ÇAN2 Termik Santral: %4,91

BORSADA EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER

Haftanın en fazla değer kaybeden hissesi ise yüzde 13,41 düşüşle OBA Makarnacılık oldu. Onu izleyen hisseler:

Ford Otosan: %-10,18

TOFAŞ Otomotiv: %-10,08

Anadolu Grubu Holding: %-8,56

Doğuş Otomotiv: %-8,52

SEKTÖREL BAZDA EN ÇOK KAZANANLAR VE KAYBEDENLER

Bu hafta sektör bazında en fazla yükselen üç sektör:

İnşaat: %4,40

Finansal Kiralama: %3,89

Madencilik: %2,14

En çok düşüş yaşayan sektörler ise:

Aracı Kurumlar: %-8,46

Spor: %-8,13

Metal Eşya: %-6,08

FONLARDA ZİRVE KIYMETLİ MADENLERİN

TEFAS’ta işlem gören yatırım fonları arasında bu hafta en yüksek getiri Kıymetli Madenler Fonlarında görüldü. Özellikle gram altındaki yaklaşık %5’lik prim, bu fonların performansına olumlu yansıdı.

Haftalık performanslar şöyle sıralandı:

Kıymetli Madenler Fonları: %4,46

Borçlanma Araçları Fonları: %1,29

Para Piyasası Fonları: %0,94

Hisse Senedi Fonları: %-0,27

Kaynak: Haber Merkezi