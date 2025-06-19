Merkez Bankası Haziran Ayı Faiz Kararını Açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu’nun (PPK) haziran ayına ilişkin faiz kararı belli oldu. Banka, faizi yüzde 46'da sabit tuttu.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’da sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te sabit tutmuştur.

'JEOPOLİTİK GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR'

Enflasyonun ana eğilimi mayıs ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. İkinci çeyreğe ait veriler yurt içi talebin yavaşladığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

'SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU SÜRDÜRÜLECEK'

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır."

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Anadolu Ajansı’nın düzenlediği beklenti anketine göre, 23 ekonomistin 19’u politika faizinin yüzde 46 seviyesinde korunacağı görüşünü belirtmişti. Diğer katılımcılar ise daha farklı senaryoları masaya koymuştu.

İki ekonomist 100 baz puanlık, bir ekonomist 150 baz puanlık, bir diğer katılımcı ise 350 baz puanlık faiz indirimi olacağını ifade etmişti.

SON ARTIŞ NİSAN’DA GELMİŞTİ

Nisan ayındaki PPK toplantısında Merkez Bankası, uzun süren sabit politikayı değiştirerek 350 baz puanlık artışla faizi yüzde 46’ya yükseltmişti. Bu adım, TCMB’nin yaklaşık bir yıl sonra yaptığı ilk faiz artışı olarak kayda geçmişti.

Kaynak: Haber Merkezi