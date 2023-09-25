Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan TL mesajı: Kararlıyız!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türk lirası (TL) varlıkların payına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erkan, "TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan TL mesajı: Kararlıyız!

Basına kapalı gerçekleşen İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı'nın açılışında konuşan Hafize Gaye Erkan'ın mesajları, TCMB'nin, X sosyal medya platformundaki adresinde paylaşıldı.

"2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadesini kullanan Erkan, son dönemdeki düzenlemelerinin TL mevduat payının artırılmasını hedeflediğini kaydetti.

"TALEBİ ARTIRMAYA KARARLIYIZ"

Erkan, "Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki TL varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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