Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan konut fiyatları açıklaması: Sınırlayacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı.

Küresel enflasyonun hedeflerin üzerinde seyretmeye devam ettiğini kaydeden Karahan, "Merkez bankaları parasal sıkılığı korumaktadır. Son dönemde gelişmekte olan ülkelere portföy hareketleri dalgalı bir seyir izlemektedir. Yılın ilk çeyreğinde hem iç talep hem de net ihracat büyümeye pozitif katkı vermiştir. Yurt içi talepte direnç sürerken bazı normalleşme işaretleri mevcuttur. Arz koşulları talep koşullarına kıyasla daha ılımlı bir seyir izlemektedir" dedi.

KONUT FİYATLARI

Konut fiyatlarındaki artış eğiliminin yavaşladığını söyleyen Karahan, "Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın, ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz" dedi.

"TL MEVDUAT PAYI ARTMAYA DEVAM ETMEKTEDİR"

Karahan, "Miktarsal sıkılaşma ile likidite fazlası sterilize edilmektedir. Faiz artırımları ve makroihtiyati politika adımlarıyla finansal koşullar sıkılaşmıştır. Tüketici kredi büyümesi zayıflamaktadır. İlk çeyrekte güçlenen ticari kredi büyümesi faiz artışı sonrasında yavaşlamıştır. TL mevduat payı artmaya devam etmektedir. Tahvil getiri eğrisi parasal duruşla uyumlu şekillenmektedir. Risk primi iyileşme kaydetmiştir" ifadelerini kullandı.

"KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEKTİR"

"Türkiye’ye yönelik portföy girişleri ivme kazanmıştır" diyen Karahan, "Parasal sıkılaşma süreci rezervlere olumlu yansımaktadır. Para politikasındaki sıkı duruş fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem