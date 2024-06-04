BUDO'ya dev zam!
Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), Mudanya-İstanbul seferine zam yaptı. Yapılan son zamla, 230 lira olan Mudanya-İstanbul seferi 350 liraya çıktı.
Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) 230 lira olan Mudanya-İstanbul seferini 350 liraya çıkardı.
BUDO, Eminönü Mudanya-Mudanya Eminönü arasında öğrenci ve çocuk yolcuları ise 250 liraya taşıyacak.
BUDO'nun Mudanya ile Eminönü arasındaki seyahat süresi seferin gerçekleşeceği güne, saatine ve deniz şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilirken, normal şartlarda yaklaşık süresi 1 saat 20 dakikada ulaşım sağlanıyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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