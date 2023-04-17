Merkez Bankası, bankaların döviz satışına kısıtlama getirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 'döviz krizi'ne yeni yöntemlerle müdahale çabasını sürdürüyor. Merkez Bankası’nın döviz işlemlerinde getirdiği kısıtlamayı, Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babuşcu şunları söyledi:

- Merkez Bankası bankalara dövizde işlem saati kısıtlaması getirdi... Bankalar müşterileri için piyasadan saat 13.00’e kadar döviz alabilecek.

- Merkez Bankası’ndan ikinci karar: Gerçek ve tüzel kişilere (tüm müşterilere) her bankanın satabileceği toplam döviz miktarına günlük limit getirdi. Limitler her banka bazında ayrı belirlendi.