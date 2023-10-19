Merkez Bankası açıkladı: Kredi kullanımı hız kesmedi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 13 Ekim ile biten haftada mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,7 artarak 1 trilyon 369 milyar 214 milyon 855 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,3 artışla 1 trilyon 139 milyar 868 milyon 443 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,3 yükselişle 1 trilyon 302 milyar 997 milyon 932 bin liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN ÇOĞUNLUĞUNU KONUT OLUŞTURDU

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 401 milyar 611 milyon 524 bin lirası konut, 67 milyar 172 milyon 178 bin lirası taşıt ve 900 milyar 431 milyon 153 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

"KREDİ BÜYÜMESİNİ DÜŞÜRECEĞİZ"

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz" demişti.

KREDİ FAİZLERİ

Enflasyon ve kur krizi sonrası Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla birlikte kredi faizleri aylık yüzde 4, yıllık ise 50’nin üzerine çıktı. Bankaların uyguladığı çeşitli masrafları da dikkate aldığımızda işletmelerin yıllık kredi maliyeti yaklaşık yüzde 70’lere yaklaşmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem