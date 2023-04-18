Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatlarında sert artış!

Konut Fiyat Endeksi (KFE) şubatta aylık yüzde 8,4 ve yıllık yüzde 141,5 artışla 767,9 seviyesinde gerçekleşti.

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Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatlarında sert artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), şubatta bir önceki aya göre yüzde 8,4 artarak 767,9 seviyesinde gerçekleşti.
KFE, şubatta yıllık bazda yüzde 141,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 56,3 oldu. Böylelikle, aylık fiyat artış serisi 49. aya çıktı.

KONUT FİYATLARINDA AYLIK ARTIŞ EN FAZLA İZMİR'DE

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, şubatta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 7,6, 9,5 ve 9,6'lık artış görüldü.

KONUT FİYATLARINDA YILLIK ARTIŞ EN FAZLA İZMİR'DE

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 138,3, Ankara'da yüzde 142,1 ve İzmir'de 142,6 yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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