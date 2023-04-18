Memur emeklileri için Cumhurbaşkanlığı'na dilekçe gönderildi!

Türkiye Kamu-Sen, memur emeklilerinin maaşlarının yükseltilmesi ve 3600 ek göstergeden faydalanamayan kamu görevlilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin taleplerinin yer aldığı dilekçeyi Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

Son Güncelleme:
Memur emeklileri için Cumhurbaşkanlığı'na dilekçe gönderildi!

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Talip Geylan ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney imzasıyla gönderilen dilekçede, memur emeklilerinin yaşadığı sorunlara yer verildi.

Memurların, çalışırken aldıkları maaş ile emekli maaşları arasında uçurum bulunması nedeniyle emekli olmaktan imtina ettiği belirtilen dilekçede, bu durumdan yola çıkarak memur emeklilerinin maaşlarının yükseltilmesi gerektiği ifade edildi.

"MEMURLAR, EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ALAN KESİM HALİNE GELDİ"

Emekli aylığı alt sınırının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmasının olumlu taraflarının olduğu bildirilen dilekçede, buna rağmen yıllarca kamuda hizmet üretmiş memurların en düşük emekli aylığı alan kesimlerden biri haline geldiğine işaret edildi.

"EK GÖSTERGE EŞİTLENMELİ"

Geçen yıl temmuz ayında bazı unvanlardaki kamu görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilmesine rağmen aynı eğitim durumu ve benzer görevleri ifa eden kamu çalışanlarının bir kısmının ek göstergelerinin 3600'ün altında kaldığına işaret edilen dilekçede, bu durumdaki kamu çalışanlarının tazminat yansıtma oranlarının yüzde 145'e yükseltilip ek göstergelerinin 3600 olanlarla eşitlenmesi talebine yer verildi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Emeklilik haklarındaki bu adaletsizliğin giderilmesi ve emekli maaşlarına yansıtılacak tazminat oranlarının makul ölçülere çekilmesi, kamu görevlilerinin yıllardan beri yaşadığı sorunları çözüme kavuşturacaktır. Ortaya çıkan bu adaletsizliğin giderilmesi, gerek Anayasa'nın 2. maddesinde vurgulanan 'sosyal devlet' gerekse 10. maddesinde belirtilen 'kanun önünde eşitlik' ilkelerinin hayata geçirilmesi açısından da bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
memur
Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti dizisinin yerini aldı! İlk rapor çoktan geldi Kızılcık Şerbeti dizisinin yerini aldı! İlk rapor çoktan geldi
Emekli Sandığı emekli aylıkları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme tarihi belli oldu Emekli Sandığı emekli aylıkları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme tarihi belli oldu
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinden sabit fiyat kararı Tarım Kredi Kooperatif marketlerinden sabit fiyat kararı
Kuru fasulyeyi daha doyurucu hale getiriyor! Bir kaç dilim tencereye eklemek yeterli Kuru fasulyeyi daha doyurucu hale getiriyor! Bir kaç dilim tencereye eklemek yeterli
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber
'EYT'yi kaçıranlar için yeni düzenleme geliyor, detaylar netleşmeye başladı' 'EYT'yi kaçıranlar için yeni düzenleme geliyor'
Depremin yıktığı Malatya'da son anket: Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı Depremin yıktığı Malatya'da son anket: Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı
Tüm hesapları sil baştan yaptıracak anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa adayların oy oranları Tüm hesapları sil baştan yaptıracak anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa adayların oy oranları
ORC'den İstanbul'da seçim anketi: İşte 1'inci, 2'inci ve 3'üncü bölgede son durum! ORC'den İstanbul'da seçim anketi: İşte 1'inci, 2'inci ve 3'üncü bölgede son durum!