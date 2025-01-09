Merkez Bankası 280'den Fazla Kurumu Tek Tek İnceledi: 160,3 Milyon Liralık Ceza

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılında ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik denetim ve gözetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdü. Sektörün güvenli ve kesintisiz bir şekilde çalışmasını sağlamayı amaçlayan banka, ulusal ve uluslararası standartlara uyumu güçlendirerek tüketici haklarını korumak için hamlelerini peş peşe yaptı.

2024 yılında TCMB, sektördeki büyümeyi desteklemek amacıyla yeni izinler verirken bazı kuruluşların faaliyetlerini durdurma kararları da aldı. Bu kapsamda,

8 şirkete ödeme ve elektronik para hizmetleri için faaliyet izni verildi,

7 kuruluşun faaliyet kapsamını genişletmesi onaylandı,

5 şirketin pay devri başvurusu kabul edildi,

1 şirketin faaliyet izni geçici olarak durdurulurken, 1 şirketin faaliyet izni tamamen iptal edildi.

160 MİLYON LİRADAN FAZLA CEZA

55 kuruluş bu düzenlemelere uymazken toplamda 160,3 milyon TL idari para cezası verildi. Ayrıca izinsiz ödeme hizmeti sağladığı şüphesiyle 280’den fazla kuruluş incelendi. İhlal tespitlerinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Bankadan yapılan açıklamada denetlemelerin devam edeceği ifade edildi.