MEMUR ZAMMI Son Dakika: 4 Aylık Veri Netleşti: Öğretmen, Polis, Doktor… İşte Meslek Meslek Zamlı Maaş Tablosu

Son dakika haberleri... Öğretmen, polis, doktor, mühendis, hemşire… Memur maaş zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Memurlar Ocak 2025 zam maaş artışlarını beklerken TÜİK Ekim ayı enflasyon verilerini duyurdu. 4 aylık memur enflasyon farkı ile tablo bir kez daha değişti. İşte meslek meslek yeni memur maaşları hesapları…

MEMUR ZAMMI Son Dakika: 4 Aylık Veri Netleşti: Öğretmen, Polis, Doktor… İşte Meslek Meslek Zamlı Maaş Tablosu

Son Dakika: TÜİK, asgari ücret, emekli ve memur zam oranı için belirleyici olacak ekim ayı enflasyon oranını açıkladı. Aylık bazda enflasyon yüzde 2,88 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon düşüşünü sürdürerek yüzde 48,58 olarak kayıtlara geçti.

MEMUR ZAMMI Son Dakika: 4 Aylık Veri Netleşti: Öğretmen, Polis, Doktor… İşte Meslek Meslek Zamlı Maaş Tablosu - Resim : 1

4 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

İstanbulticaretgazetesi’nin haberine göre, 2025 Ocak zammı için belirleyici olacak 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. Temmuz ayında yüzde 3,23 olarak gerçekleşen enflasyon, ağustosta yüzde 2,47 oldu. Eylülde ise bu rakam yüzde 2,97 olarak kayıtla geçti. Son olarak ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,88 oldu. Bu rakamlara göre hesap yapıldığında 4 aylık enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı.

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  • 4 aylık enflasyon: Yüzde 12,06
  • SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 12,06
  • Memur enflasyon farkı: Yüzde 1,88
  • Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
  • Memur zammı: Yüzde 7,98

MEMUR ZAMMI Son Dakika: 4 Aylık Veri Netleşti: Öğretmen, Polis, Doktor… İşte Meslek Meslek Zamlı Maaş Tablosu - Resim : 4

MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurlar her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki kez zam alıyor. Bu zamlar, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammından oluşuyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemdeki toplu sözleşme zammının üzerinde gerçekleşen enflasyon oranını ifade ediyor.

MEMUR ZAMMI Son Dakika: 4 Aylık Veri Netleşti: Öğretmen, Polis, Doktor… İşte Meslek Meslek Zamlı Maaş Tablosu - Resim : 5

Memurlar, bu enflasyon farkının yanı sıra yeni bir toplu sözleşme zammı da alıyor. Temmuz 2024’te bu toplu sözleşme zammı yüzde 10 olarak belirlenirken, Ocak 2025’te ise yüzde 6 olacak.

Türkiye'de 4 milyonu aşkın memur ve yaklaşık 2,7 milyon memur emeklisi bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı başında aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladığında, 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. Bununla beraber yaklaşık 7 milyon kişinin maaşı yeniden belirlenecek.

4 aylık rakamlara göre memur zammı yüzde 7,98 olurken, yüzde 44,11'lik piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 15,53; memur zammının ise yüzde 11,32 olması bekleniyor.

MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

MEMUR ZAMMI Son Dakika: 4 Aylık Veri Netleşti: Öğretmen, Polis, Doktor… İşte Meslek Meslek Zamlı Maaş Tablosu - Resim : 6

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

MEMUR ZAMMI Son Dakika: 4 Aylık Veri Netleşti: Öğretmen, Polis, Doktor… İşte Meslek Meslek Zamlı Maaş Tablosu - Resim : 7

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