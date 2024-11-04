SSK, Bağ-Kur Emekli Zammı, Memur Zammı... 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu: İşte En Yeni Maaş Tablosu

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Açıklanan son enflasyon verisi ile 4 aylık enflasyon farkı yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık zam oranını da yansıtmakta. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı ve 4 aylık memur enflasyon farkı ile 2024 ikinci yarısında ilk kez artış oranı ortaya çıktı. Enflasyon farkı yüzde 1,87 olurken, memurlar ve emeklileri yüzde 7,99’luk artışa hak kazandı.