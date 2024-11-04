SSK, Bağ-Kur Emekli Zammı, Memur Zammı... 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu: İşte En Yeni Maaş Tablosu
Emekli maaşı zammı ile memur zammı için kritik öneme sahip Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Böylece 4 aylık emekli zammı ve memur enflasyon farkı da belli oldu. Peki emekliye zam ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekli ve memurlar için en yeni 2025 Ocak zammı maaş tablosu ve 4 aylık enflasyon farkı…
Emekli zammı ve memur maaş zammı için TÜİK’ten açıklama geldi. Ekim ayı enflasyonu belli oldu. 20 milyondan fazla vatandaşı yakından ilgilendiren Ekim ayı TÜFE’si aylık bazda yüzde 2,88 artış gösterdi. Bu rakam ile 4 aylık enflasyon farkı da netleşti. Peki en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Ocak 2025 en düşük memur zammı ne kadar? İşte meslek meslek yeni maaş tablosu…
4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?
Açıklanan son enflasyon verisi ile 4 aylık enflasyon farkı yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık zam oranını da yansıtmakta. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı ve 4 aylık memur enflasyon farkı ile 2024 ikinci yarısında ilk kez artış oranı ortaya çıktı. Enflasyon farkı yüzde 1,87 olurken, memurlar ve emeklileri yüzde 7,99’luk artışa hak kazandı.
SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 12,06
Memur enflasyon farkı: Yüzde 1,87
Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
Memur zammı: Yüzde 7,99
6 AYLIK ENFLASYON ORANI TAHMİNİ MERKEZ BANKASI’NDAN
Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi Sonuçlarına göre ise yıllık enflasyon tahmini yüzde 44,11 olurken 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 15,53 oldu. Yüzde 15,53'lük 6 aylık enflasyon oranı beklentisine göre zam tablosu şöyle oluştu:
SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,53
Memur enflasyon farkı: Yüzde 5
Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
Memur zammı: Yüzde 11,32
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
TÜİK, 3 Ocak’ta Aralık ayı enflasyonlarını açıklayacak ve herkesin maaşı aynı anda belli olmuş olacak. Ancak milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bu zam döneminde de emekli kök maaşı 11 bin TL’nin altındaysa ‘yüzde 0’ zam alacak.
Burada hükümetin devreye girerek en düşük emekli maaşı düzenlemesi yapması bekleniyor. Şu an 12.500 TL olan rakamın önceki 2 dönem ve enflasyon rakamları da göz önüne alınarak Hazine desteği ile 15 bin TL bandına gelmesi bekleniyor.
İŞTE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI TABLOSU (MEVCUT - 4 AYLIK)
Bağ-Kur (Esnaf) - 12.695 TL’den 14.226,02 TL’ye
Bağ-Kur (Tarım) - 10.089 TL’den 11.305,73 TL’ye
SSK (2000 öncesi) - 14.178 TL’den 15.887,87 TL’ye
SSK (2000 sonrası) - 8.789 TL’den 9.848,95 TL’ye yükseldi.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ (MEVCUT - 4 AYLIK)
En düşük memur emekli maaşı - 17.586 TL’den 18.991,12 TL’ye
En düşük memur maaşı - 39.205 TL’den 42.337,48 TL’ye
Bekar memur maaş - 36.236 TL’den 39.131,26 TL’ye yükseldi.
MEMUR MAAŞLARI TABLOSU (MEVCUT - 4 AYLIK)
Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4 - 57.762 TL’den 62.377,18 TL’ye
Memur (Üni. Mezunu) 9/1 - 40.824 TL’den 44.085,84 TL’ye
Uzman Öğretmen 1/4 - 52.575 TL’den 56.775,74 TL’ye
Öğretmen 1/4 - 47.441 TL’den 51.231,54 TL’ye
Başkomiser 1/3 - 58.074 TL’den 62.714,11 TL’ye
Polis Memuru 8/1 - 52.552 TL’den 56.750,90 TL’ye
Uzman Doktor 1/4 - 66.174 TL’den 71.461,30 TL’ye
Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1 - 47.060 TL’den 50.820,09 TL’ye
Mühendis 1/4 - 58.957 TL’den 63.667,66 TL’ye
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 - 41.890 TL’den 45.237,01 TL’ye
Profesör 1/4 - 85.671 TL’den 92.516,11 TL’ye
Araştırma Görevlisi 7/1 - 56.537 TL’den 61.054,31 TL’ye
Vaiz 1/4 - 49.161 TL’den 53.088,96 TL’ye
Avukat 1/4 - 56.179 TL’den 60.667,70 TL’ye yükseldi.
MEMUR EMEKLİ MAAŞ TABLOSU (MEVCUT - 4 AYLIK)
Müsteşar 1/1 - 63.946 TL’den 69.055,29 TL’ye
Genel Müdür 1/1 - 56.598 TL’den 61.120,18 TL’ye
Şube Müdürü (Lisans) 1/4 - 22.210 TL’den 23.984,58 TL’ye
Memur (Lisans) 4/1 - 17.388 TL’den 18.777,30 TL’ye
Öğretmen 1/4 - 26.338 TL’den 28.442,41 TL’ye
Kaymakam 1. Sınıf 1/4 - 37.289 TL’den 40.268,39 TL’ye
Başkomiser 1/4 - 26.338 TL’den 28.442,41 TL’ye
Polis Memuru 1/4 - 26.338 TL’den 28.442,41 TL’ye
Hemşire (Lisans) 1/4 - 26.338 TL’den 28.442,41 TL’ye
Mühendis 1/4 - 26.372 TL’den 28.479,12 TL’ye
Teknisyen (Lise) 1/4 - 18.934 TL’den 20.446,83 TL’ye
Pratisyen Hekim 1/4 - 38.926 TL’den 42.036,19 TL’ye
Profesör 1/4 - 46.122 TL’den 49.807,15 TL’ye
İmam Hatip - 26.568 TL’den 28.690,78 TL’ye
Avukat 1/4 - 26.568 TL’den 28.690,78 TL’ye yükseldi.