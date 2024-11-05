Asgari Ücret Zammını Bu 5 Madde Belirleyecek! Merkez Bankası Başkanı Cuma Günü Açıklayacak: Maaşa Zamda Son İpucu

Asgari ücret 2025 Ocak zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık’ın ilk günlerinde çalışmalarına başlayacak. Ayın sonuna kadar 4 kez toplanacak komisyonun masasında 5 başlık yer alacak. Bunlardan ilki enflasyon rakamları olacak. İkinci olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmaları ve ardından büyüme rakamları, TİSK'e ait veriler ile TÜRK-İŞ'e ait veriler yeni asgari ücret rakamını belirleyecek.

YIL SONU ENFLASYONUNDA O RAKAM GÖZÜKTÜ

Asgari ücrete zam görüşmeleri başladığında ise henüz enflasyon oranları netleşmemiş olacak. Bu sebeple tahminler ve beklentiler göz önünde bulundurularak asgari ücrete zam yapılacak. Dün açıklanan Ekim ayı enflasyonu sonrasında yıl sonu enflasyon rakamı da iyiden iyiye ortaya çıkmış durumda.

Merkez Bankası Eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, “Enflasyon verisinden sonra bu yılı yüzde 44 civarında kapatacağımız belli oldu. OVP’de bu yılın hedefi yüzde 33’tü. Böylece hedefin 1/3 oranında üzerinde kalmış olacağız. Üstelik bu sapmayı döviz kurunun ve petrol fiyatlarının tahminlerden daha düşük olduğu bir yılda yaşadık” ifadelerini kullanarak yıl sonu enflasyonunda olası rakamı duyurdu.

S&P’DEN ASGARİ ÜCRETE ZAM TAHMİNİ

Uzman ismi doğrulayan bir başka açıklama ise Standard & Poor's (S&P) Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill’den geldi. Gill enflasyon rakamlarına dikkat çekerek, bu yıl sonunda enflasyonun yaklaşık yüzde 44 olarak öngördüklerini belirterek, "Beklentimiz, asgari ücretin muhtemelen enflasyon hedefi ile geçen yıl ve bu yılın sonundaki enflasyon arasında bir ortalamada artırılması yönünde. Yani yüzde 44 ile hedef olan yüzde 17'nin ortalaması yaklaşık yüzde 30. Bu açıkçası önemli bir karar çünkü yaşam maliyeti çok arttı” yorumunu yaptı.

GÖZLER CUMA GÜNÜ MERKEZ BANKASI’NDA

Bu kapsamda 2025 asgari ücret zammı için en önemli açıklama 8 Kasım Cuma Günü Merkez Bankası Başkanı’ndan gelecek. Yılın son Enflasyon Raporu toplantısı saat 10.30’da kamuoyu ile paylaşılacak.

Bu kapsamda ekonomistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) raporda yüzde 17 olan 2025 enflasyon hedef ve tahminlerini yüzde 25 gibi daha gerçekçi ama iddialı bir yere koyarak net bir mesaj vermesinin doğru olacağını savunuyor.