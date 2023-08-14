Memur ve memur emeklileri için kritik gün

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 1 Ağustos’ta başlayan takvim doğrultusunda, 11 hizmet koluna ait tekliflerle memurların genel taleplerine ilişkin ön müzakereler gerçekleştirildi. Ana müzakere aşamasında ise genel talepler ile komisyon raporları masaya yatırıldı.

Bugün yapılacak temaslarda ise hükümetin memur ve memur emeklilerine yönelik zam teklifinin şekillenmesi öngörülüyor. Hükümetin zam teklifi ile 3’er aylık periyotlarla maaş artışı talebine yaklaşımının bugün açıklanmasının ardından memurlarla hükümet arasında pazarlık süreci başlayacak.

Milliyet’te yer alan habere göre, en düşük memur maaşının, bekar çalışanların da kayıp yaşamayacağı şekilde düzenlenmesi gerektiğini savunacak olan Memur-Sen, maaşlarda 22 bin lira yerine 30 bin liralık bir taban ücret beklentisini dile getirecek.