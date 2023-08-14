Memur ve memur emeklileri için kritik gün
Memur ve memur emeklilerinin önümüzdeki iki yıla ilişkin maaş artışlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde bugün kritik gün olacak. Hükûmetin zam teklifinin bugün netleşmesi bekleniyor.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 1 Ağustos’ta başlayan takvim doğrultusunda, 11 hizmet koluna ait tekliflerle memurların genel taleplerine ilişkin ön müzakereler gerçekleştirildi. Ana müzakere aşamasında ise genel talepler ile komisyon raporları masaya yatırıldı.
Bugün yapılacak temaslarda ise hükümetin memur ve memur emeklilerine yönelik zam teklifinin şekillenmesi öngörülüyor. Hükümetin zam teklifi ile 3’er aylık periyotlarla maaş artışı talebine yaklaşımının bugün açıklanmasının ardından memurlarla hükümet arasında pazarlık süreci başlayacak.
Milliyet’te yer alan habere göre, en düşük memur maaşının, bekar çalışanların da kayıp yaşamayacağı şekilde düzenlenmesi gerektiğini savunacak olan Memur-Sen, maaşlarda 22 bin lira yerine 30 bin liralık bir taban ücret beklentisini dile getirecek.
Toplu sözleşmelerde kamu çalışanlarını temsil eden Memur-Sen, 3’er aylık periyotlarla zam istiyor. Memur-Sen, 2024 yılı için birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 olmak üzere toplam yüzde 70; 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla yüzde 25 ve yüzde 15 olmak üzere toplam yüzde 40 zam talep ediyor.