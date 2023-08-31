Memur ve emekli memura toplu sözleşme dayatması: Zam alamayacaklar!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59,46 olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası memur ve memur emeklisinin enflasyon farkının yüzde 25,59 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

MEMURA SEYYANEN ZAM OYUNU

Bu gelişmeler öncesi geçtiğimiz temmuz ayında memurlar, yüzde 11,77 oranında 6 aylık enflasyon farkı alırken, bu orana ayrıca yüzde 6 aylık toplu sözleşme zammı ilave edilince yüzde 17,55 zam alınmış olacaktı. Ancak yaşanan ekonomik kriz memurlara seyyanen zammı gündeme getirirken, 8 bin 77 TL seyyanen ödeme gerçekleştirildi.

Yapılan 8 bin 77 TL seyyanen ödeme ile en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye çıkarılırken bu ödeme emekli matrahı ve taban aylıklara yansımadı.

KÖK MAAŞ DETAYI

2024 yılında memur ve memur emeklilerinin maaşlarında enflasyon farkı ve bugün Hakem Heyeti tarafından kesinleştirilen toplu sözleşmede belirlenen zam oranı yansıtıldığında memur ve memur emeklileri ‘zam alamama’ krizi ile karşı karşıya kalacak.

Ocak 2024 memur zammı hesaplama işlemi yapılırken; kök maaşın üzerine TCMB’nın yüzde 25.59 olarak tahmin ettiği enflasyon farkı ve bugün Hakem Heyeti tarafından kesinleştirilen yüzde 15’lik zam eklenecek.

Bu hesaplamayla memurlara yıl sonu zammının yüzde 40’ı bulması bekleniyor. Oran yüzde 40 gibi görünse de artışlar kök maaş üzerinden yapılacağı için Temmuz ayı itibariyle seyyanen artışla 22 bin 17 TL maaş alan bir memur, 2024 yılının ilk altı ayında da aynı maaşı almış olacak.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM HEYETİ NE KARAR VERDİ?

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti kararı doğrultusunda kamu görevlilerine 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 artış yapılacak.

Böylece, 17 Ağustos’taki son görüşmede hükümetin verdiği 2024 için yüzde 15+10, 2025 için ise yüzde 6+5 zam teklifi onaylanmış oldu.

HER TÜRLÜ İTİRAZA KAPALI

Öte yandan nihai karar olan bu heyet kararı, her türlü itiraza kapalı olurken, konuya ilişkin Gerçek Gündem'e konuşan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mustafa Yeşildağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zam kararının ardından bir artış yapmasının yasal olmadığını vurguladı.

Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik'in ise, "Erdoğan, bu oranları yukarı yönlü değiştirmek isterse yasa değişikliği şart" ifadelerine yer verdi.

EMEKLİLER DE ZAM ALAMAMIŞTI

Ayrıca geçtiğimiz Temmuz ayında emeklilere yapılan yüzde 25’lik zam kök maaşlara uygulanmıştı. Örneğin, geçtiğimiz Mart ayında yapılan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandı. Böylece temmuz ayında yapılan yüzde 25 zamla en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak kaldı ve emekliler zam alamamış oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem