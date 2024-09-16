Şimşek’ten ‘Geçim Sıkıntısı Var’ Çıkışı! Vergilerde Artış Olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında, market ve pazardaki fiyat artışlarına ilişkin vatandaşların şikayetlerinde haklı olduğunu söylerken enflasyonun kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.

MARKET VE PAZARDAKİ FİYATLAR HAKKINDAKİ ŞİKAYETLER

Mehmet Şimşek, markete ve pazara gittiğini belirterek vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadığını kabul etti. "Enflasyon en kötü ve adaletsiz vergidir" diyen Şimşek, gelir dağılımını olumsuz etkileyen enflasyonun kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.

Şimşek, enflasyonun hızındaki düşüşün fiyatların artmasını durdurmadığını, ancak artışın daha yavaş gerçekleştiğini belirtti. Hızlı çözümler olmadığını söyleyen Şimşek, zamana ve sabra ihtiyaç olduğunu ifade etti. Konut arzını artırarak ve ekonomik tedbirlerle enflasyonu düşürmeyi hedeflediklerini açıkladı.

ENFLASYONUYLA MÜCADELE

Konut arzını artırarak fiyatları dengeleme hedeflerine değinen Şimşek, deprem bölgesine ve İstanbul'a yapılacak konut projelerinden bahsetti. Mal ve hizmet enflasyonunun düşmesi için sabır gerektiğini, Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle büyük risklerin azaldığını söyledi.

'TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI, İTİBAR ARTTI'

Bakan Şimyek, Türkiye’nin gri listeden çıkmasıyla uluslararası itibarının arttığını ve bu gelişmenin ülkenin dış kırılganlığını azalttığını vurguladı. Mehmet Şimşek ayrıca, gelir, kurumlar ve KDV genel oranlarında bir artışın gündemlerinde olmadığını belirtti.

Kaynak: CNN Türk