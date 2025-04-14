Mehmet Şimşek'ten 'Cari Açık' Mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını sağlayarak kaynaklarımızı ülkemizin refahını artırmak için kullanmaya devam edeceğiz. Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerinin ülkemize etkisinin sınırlı kalması için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz." dedi.

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Mehmet Şimşek'ten 'Cari Açık' Mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayı cari denge istatistiklerini yorumladı. Sosyal medya hesabı X üzerinden değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerinin ülkemize etkisinin sınırlı kalması ve olası fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz." dedi.

Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Şubatta yıllık cari açık 12,8 milyar dolar, net altın hariç cari fazla ise 1,8 milyar dolar gerçekleşti.

Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz. Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını sağlayarak dış finansman ihtiyacını azaltmak suretiyle kaynaklarımızı ülkemizin refahını artırmak için kullanmaya devam edeceğiz.

Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerinin ülkemize etkisinin sınırlı kalması ve olası fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bu zorlu süreçte etkin ticaret diplomasimiz ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile ülkemizin olumlu ayrışacağını değerlendiriyoruz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı Cari açık
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