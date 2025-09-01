Mehmet Şimşek'ten 'Büyüme' Değerlendirmesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH 2025 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi büyüme trendini 20 çeyreğe taşımış oldu.

Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla, yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uyguladığımız programın başarısını net bir şekilde ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Şimşek, "2026-28 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Güçlü politika eşgüdümüyle fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayarak vatandaşlarımızın refahını daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz." dedi.

'İSTİKRARLI ŞEKİLDE BÜYÜYORUZ'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, "Zorlu küresel koşullara rağmen ekonomimiz istikrarlı şekilde büyüyor, enflasyon düşmeye devam ediyor. Uyguladığımız programla hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullanarak şu bilgileri paylaştı:

"2025 yılının ikinci çeyreğinde büyüme takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla yıllık yüzde 4,8 gerçekleşti. İmalat sanayi, yüksek teknolojili üretimdeki güçlü artışın desteğiyle 12 çeyreğin en iyi performansını sergiledi. Tüketim ve yatırım dengeli seyrini sürdürdü. Ticaret ortaklarımızın yaklaşık yüzde 2 ile görece düşük büyümesine ve öne çekilen talebe rağmen cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 1,3 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti."

'ÖNEMLİ BİR EŞİĞE YAKLAŞTIK'

Kalıcı refah artışında önemli bir eşiğe yaklaşıldığını vurgulayan Bakan Şimşek, "Dünya Bankası sınıflamasına göre 2025 yılında yüksek gelirli ülkeler grubuna girme ihtimalimiz arttı. Önümüzdeki dönemde, finansal koşulların daha elverişli hale gelmesi ve küresel belirsizliklerin azalması sayesinde büyümenin kademeli olarak potansiyeline yakınsamasını bekliyoruz. Kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyacak Orta Vadeli Programımızı (2026-28) yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedeflerimiz doğrultusunda programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz." diye yazdı.

Kaynak: DHA