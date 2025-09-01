Ağustosta Zam Şampiyonu Belli Oldu! ‘Marketin Altını’ Yüzde 56 ile Rekor Kırdı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) açıkladığı ağustos verilerine göre, markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 56 ile yeşil fasulye oldu. Fasulyeyi yüzde 55,4 ile kabak, yüzde 39,7 ile salatalık, yüzde 35,8 ile ise patlıcan takip etti. İşte ağustos ayında zamların market fiyatlarına yansıyışı…

Son Güncelleme:
Ağustosta Zam Şampiyonu Belli Oldu! ‘Marketin Altını’ Yüzde 56 ile Rekor Kırdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustosta markette 37 ürünün 30'unda fiyat artışı, 6'sında ise fiyat azalışı görüldüğünü bildirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayı üretici ve market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bayraktar, ağustosta markette 37 ürünün 30'unda fiyat artışı, 6'sında ise fiyat azalışı görüldüğünü söyledi.

Ağustosta Zam Şampiyonu Belli Oldu! ‘Marketin Altını’ Yüzde 56 ile Rekor Kırdı - Resim : 1

Buna göre ağustosta markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 56 ile yeşil fasulye oldu. Ağustosta üretici ve market arasındaki fiyat farkı ise en fazla yüzde 335,3 ile havuçta görüldü.

ZAM ŞAMPİYONU YEŞİL FASULYE

Yeşil fasulyeyi sırasıyla; yüzde 55,4 artışla kabak, yüzde 39,7 ile salatalık, yüzde 35,8 ile patlıcan ve yüzde 19,2 ile yumurta takip etti. Öte yandan, markette fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 9'luk gerilemeyle kuru soğan oldu. Soğandaki düşüşü yüzde 6,6 ile domates, yüzde 2,7 ile patates, yüzde 2,3 ile pirinç ve yüzde 1,2 ile sivri biber izledi.

Ağustosta Zam Şampiyonu Belli Oldu! ‘Marketin Altını’ Yüzde 56 ile Rekor Kırdı - Resim : 2
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar

LİMON ARZI ATTI

Fiyat değişimlerinin nedenlerine değinen Bayraktar, Çukurova'da erkenci limon çeşidi olan Mayer’in yoğun üretimiyle birlikte limon arzının arttığını ve bu durumun fiyatlara düşüş olarak yansıdığını ifade etti. Geçen yıl limon üreticilerinin yeterli gelir elde edemediğini hatırlatan Bayraktar, bu yıl da benzer sorunların yaşandığını vurguladı.

Ağustosta Zam Şampiyonu Belli Oldu! ‘Marketin Altını’ Yüzde 56 ile Rekor Kırdı - Resim : 3

PATATESTE FİYAT GERİLEDİ

Yazlık patateste erken çeşitlerin hasadının sona erdiğini, orta erkenci türlerin ise piyasaya girmeye başladığını belirten Bayraktar, yüksek rekolte ve depolanamama nedeniyle üretici fiyatlarının 4,5 liraya kadar gerilediğini söyledi. Soğanda ise arz fazlası nedeniyle fiyatların maliyetin altına düştüğünü kaydetti.

DÜŞÜK İLGİ FİYATI AŞAĞI ÇEKTİ

Maydanozda uygun hava koşulları sayesinde artan üretimin, talebin sabit kalmasıyla fiyatlarda düşüşe yol açtığını belirten Bayraktar, havuçta da düşük tüketici ilgisinin fiyatları aşağı çektiğini dile getirdi. Buna karşın, yeşil fasulye, salatalık, patlıcan ve kabakta sezon sonuna yaklaşılması sebebiyle azalan arz, fiyatların yükselmesine neden oldu.

GİRDİ MALİYETLERİ HÂLÂ YÜKSEK

Tarımsal girdi fiyatlarındaki artışın üretici üzerindeki baskısını da gündeme getiren Bayraktar, yıllık bazda en fazla artışın yüzde 85,3 ile üre gübresinde yaşandığını söyledi. Ağustos ayında bir önceki aya göre DAP gübresi yüzde 4,3, 20.20.0 gübresi yüzde 6,6, amonyum sülfat gübresi yüzde 2,1 ve CAN gübresi yüzde 0,1 oranında zamlandı. Üre gübresinin fiyatı ise yüzde 1,5 oranında düştü.

Yıllık karşılaştırmada ise üre gübresi yüzde 85,3, DAP gübresi yüzde 56,9, 20.20.0 gübresi yüzde 51,7, CAN gübresi yüzde 39,3 ve amonyum sülfat gübresi yüzde 33,8 oranında zamlandı.

Kaynak: AA

Etiketler
fasulye Türkiye Ziraat Odaları Birliği Market
Son Güncelleme:
TÜİK Açıkladı! Büyüme Rakamları Belli Oldu TÜİK Açıkladı! Büyüme Rakamları Belli Oldu
6 Büyüklüğünde Depremde 250 Kişi Neden Öldü? Prof. Dr. Ahmet Ercan nedenini açıkladı! Dikkat Çeken Türkiye Detayı Ahmet Ercan'dan Kritik Deprem Uyarısı
Volkan Demirel 'Hazırım' Deyip Fenerbahçe'ye Dönüş Şartını Açıkladı: O Gelirse Ben De Olurum! Fenerbahçe'ye Gelme Şartını Açıkladı
Konut Piyasasında Yeni Trend: Kiracıların Gözdesi Bu Evler Oldu! Her 3 Evden 1’i Artık Böyle İlana Çıkıyor Konut Piyasasında Yeni Trend: Kiracıların Gözdesi Bu Evler Oldu! Her 3 Evden 1’i Artık Böyle
ÇOK OKUNANLAR
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi! AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi!
Esenler’de Dehşet... Balkonda Ceset Bulundu! Esenler’de Dehşet... Balkonda Ceset Bulundu!
Eylül Ayı Sağanakla Başladı! Meteoroloji İl İl Uyardı: İstanbul da Listede Eylül Ayı Sağanakla Başladı
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam