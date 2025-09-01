Türkiye’nin Yeni Sığınak Haritası Belli Oldu: Hangi İllere Kaç Tane Yapılacak? İşte Merak Edilen Detaylar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli İstihbarat Teşkilatı Akademisi’nin (MİA), İsrail ile İran arasında yaşanan 12 günlük savaş sonrası yayımladığı raporda dikkat çekici bir öneri öne çıktı. Raporda, stratejik tesislerin yanı sıra özellikle büyük şehirlerde kitlesel sığınakların inşa edilmesi gerektiği vurgulandı. Bunun üzerine TOKİ, 81 ilde modern sığınak projeleri için harekete geçti.

SIĞINAKLAR MİLLET BAHÇELERİNİN ALTINA KURULACAK

Proje kapsamında başta millet bahçeleri olmak üzere belirlenen alanların altına modern sığınaklar yapılacak. Türkiye’nin mevcut sığınak altyapısının yeni tehditlere uyum sağlaması hedefleniyor. TOKİ’nin tecrübesi ve yerel müteahhitlerin desteğiyle, kısa sürede tamamlanması planlanan bu projeler vatandaşların güvenliği için kritik önem taşıyor.

"120 GÜNDE TAMAMLANACAK"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, hükümetin onay sürecinin ardından inşaatların hızla başlayacağını söyledi. Karslıoğlu, "Üniversitelerden teknik destek alınarak projeler hazırlandı. Millet bahçeleri ve valilikler tarafından belirlenecek bölgelerde sığınaklar 120 gün içinde bitirilecek. Sığınağı sadece savaş için değil salgın, deprem, sel gibi felaketler için de düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.

EN AZ 21 GÜN YAŞAYACAK ŞEKİLDE TASARLANDI

Planlamaya göre sığınaklarda kişi başına bir metrekarelik alan ayrılacak. Karslıoğlu, bu alanların en az 21 gün boyunca temel yaşam koşullarını karşılayacak şekilde tasarlandığını belirterek, "Her ilin nüfusuna göre farklı sayıda sığınak yapılacak. 100 bin nüfuslu bir şehir ile büyükşehirlerdeki sığınak sayısı elbette aynı olmayacak" dedi.

Kaynak: İHA