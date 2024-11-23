MAZOTA 1,25 TL ZAM! Aylar Sonra İlk… Akaryakıt Litre Fiyatları 45 TL’yi de Aştı (23 Kasım Cumartesi Benzin-Motorin Fiyatı)

Motorin ve benzin başta olmak üzere araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Ancak istasyonlarda bu gece yarısı bir değişiklik yaşandı. Akaryakıt litre fiyatları motorin zammı ile 45 TL’yi aştı. Peki 23 Kasım 2024 Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir için güncel rakamlar…

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MAZOTA 1,25 TL ZAM! Aylar Sonra İlk… Akaryakıt Litre Fiyatları 45 TL’yi de Aştı (23 Kasım Cumartesi Benzin-Motorin Fiyatı)

Akaryakıt istasyonlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren son dakika bir fiyat değişikliği yaşandı. Motorin ve benzin fiyatı bir ileri bir geri hareket ederken bu kez da zamlı yeni fiyatlar tabelaya yansıdı. İşte il ilk güncel mazot ve benzin litre fiyatı…

MAZOTA 1,25 TL ZAM! Aylar Sonra İlk… Akaryakıt Litre Fiyatları 45 TL’yi de Aştı (23 Kasım Cumartesi Benzin-Motorin Fiyatı) - Resim : 1

MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorin fiyatlarına gece yarısı 1 lira 25 kuruş zam geldi. Böylece 25 Temmuz sonrası fiyatlar en yüksek seviyeye yükseldi.

Benzin fiyatı içinse henüz herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

MAZOTA 1,25 TL ZAM! Aylar Sonra İlk… Akaryakıt Litre Fiyatları 45 TL’yi de Aştı (23 Kasım Cumartesi Benzin-Motorin Fiyatı) - Resim : 2

23 KASIM CUMARTESİ MOTORİN (MAZOT) FİYATI

  • İstanbul (Avrupa): 44,16 TL
  • İstanbul (Anadolu): 44,10 TL
  • İzmir: 45,21 TL
  • Ankara: 44,73 TL

GÜNCEL BENZİN LİTRE FİYATLARI

  • İstanbul (Avrupa): 42,32 TL
  • İstanbul (Anadolu): 42,22 TL
  • İzmir: 43,18 TL
  • Ankara: 42,77 TL

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Akaryakıt
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