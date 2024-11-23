MAZOTA 1,25 TL ZAM! Aylar Sonra İlk… Akaryakıt Litre Fiyatları 45 TL’yi de Aştı (23 Kasım Cumartesi Benzin-Motorin Fiyatı)

Akaryakıt istasyonlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren son dakika bir fiyat değişikliği yaşandı. Motorin ve benzin fiyatı bir ileri bir geri hareket ederken bu kez da zamlı yeni fiyatlar tabelaya yansıdı. İşte il ilk güncel mazot ve benzin litre fiyatı…

MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorin fiyatlarına gece yarısı 1 lira 25 kuruş zam geldi. Böylece 25 Temmuz sonrası fiyatlar en yüksek seviyeye yükseldi.

Benzin fiyatı içinse henüz herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

23 KASIM CUMARTESİ MOTORİN (MAZOT) FİYATI

İstanbul (Avrupa): 44,16 TL

İstanbul (Anadolu): 44,10 TL

İzmir: 45,21 TL

Ankara: 44,73 TL

GÜNCEL BENZİN LİTRE FİYATLARI