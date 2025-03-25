Mart Ayı Enflasyon Tahmini Belli Oldu! Emekli ve Memur Zammı İçin Kritik İpucu: 3 Aylık Enflasyon Farkında İlk Hesap

Memurundan emeklisine 7’den 70’e tüm herkesin yakından takip ettiği enflasyon rakamlarına ilişkin beklenti anketleri gelmeye başladı. 3 Nisan Perşembe günü TÜİK tarafından açıklanacak Mart enflasyonu için Finansal Kurumlar Birliği (FKB) beklentisini bir önceki aya göre yüzde 0,67 puan azaltarak yüzde 2,47 olarak açıkladı.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği FKB-EGE mart ayı bültenini yayımladı. Buna göre, FKB-EGE, şubatta bir önceki aya göre 2,78 puan artarak 100,68 puana yükseldi. FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'ne göre mart enflasyon beklentisi yüzde 2,47 oldu.

FKB'nin, şubat endeksi ve mart beklenti anketi verilerinde, özellikle yıl sonu beklentilerindeki değişimler dikkate alındığında, orta-uzun vadede uygulanan para politikası duruşunun, enflasyon beklentilerine yansımaya devam ettiği gözlemlendi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NETLEŞTİ

Anket sonuçlarına göre, martta enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 0,67 puan azalarak yüzde 2,47 değerine geriledi. Öte yandan 2025 ve 2026 yıl sonu beklentilerinde ise kayda değer bir değişiklik görülmedi.

MART AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda Mart ayı enflasyon oranı rakamları 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon Ocak 2025’te yüzde 5,03, Şubat’ta ise 2,27 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emekli zammını işaret eden toplam enflasyon ilk iki ayda yüzde 7,31 oldu. Yüzde 1,33’lük enflasyon farkına 7. Dönem Toplu Sözleşmesi’ndeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde ise toplam yüzde 6,4 kümülatif zam meydana geleceği hesaplanmıştı.

3 AYLIK MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESABI

2,47’lik enflasyon beklentisi ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı hesabı yapıldığında oranın yüzde 10,07’ye çıkması bekleniyor. Memur ve memur emekli zammı içinse yüzde 9,04’lük artış tahminleri yapıldı.

MEMUR-SEN'DEN ZAM TALEBİ

Öte yandan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen olarak 7. Dönem Toplu Sözleşme masasında birçok ünvana ilişkin teklifler sunduklarını hatırlatarak Hazine ve Maliye Bakanlığının bu artışlara olumsuz yaklaştığını belirtti.

Kanun teklifiyle bazı ünvanlardaki memurlara yapılması planlanan zammın sosyal taraflara danışılmadan yapılmasının doğru olmadığı değerlendirmesini yapan Yalçın, "Zammın, kamu görevlilerimizin genelini kuşatacak şekilde yapılmasını istiyoruz. Zam beklentisi içerisindeki tüm ünvanlar görülsün, kademeli ve hakkaniyetli olarak kamu görevlilerinin tamamına bu artış yayılsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi