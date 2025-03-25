Borsa İstanbul'da Banka Yükselişi

Borsa İstanbul geçtiğimiz haftadan bu yana verdiği kayıplarını alınan önlemlerle yeniden kazanmaya çalışıyor. Güne artıda başlayan Bist 100 endeksinde bugün yüzde 5'lik yükseliş yakalandı. Ancak en büyük sıçrama geçtiğimiz hafta yüzde 26 gerileyen bankacılık hisselerinde oldu.

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Borsa İstanbul'da Banka Yükselişi

Dün 9.299,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 163,32 puan ve yüzde 1,76 artışla 9.462,68 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 492,39 puan ve yüzde 5,29 değer kazanarak 9.793,43 puana çıktı. Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.404,20, en yüksek 9.811,55 puanı gördü.

BIST 100 endeksindeki yükseliş gün içerisinde yüzde 5'e ulaşırken, 9 bin 692 puandan işlemlere devam ediyor.

BANKACILIK HİSSELERİNDE BÜYÜK YÜKSELİŞ

BDDK'nın bankalarla ilgili aldığı pay geri alımı kararının ardından bankacılık endeksi gün içerisinde yaklaşık yüzde 7 yükseldi. BIST 100 endeksi bankalar öncülüğündeki yükselişini sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yüzde 16,5 değer kaybederken en büyük darbeyi ise bankacılık endeksi almıştı. Hisselerde kayıp yüzde 26’nın üzerine çıkarak 2000 krizinden bu yana en büyük kaybını yaşamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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