Darphane'den 619 Liralık İade! Tartışmalı UTTS'de Paralar Geri Verilecek: 2.791 Liraydı, Fiyat Düşürüldü

2.791 liralık ücreti ile çokça konuşulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) hakkında kritik bir karar alındı. Darphane 2791 liralık ücreti 2172 liraya düşürdü. Darphane'nin o açıklaması sonrası daha önce ödeme yapmış olan araç sahiplerine 619 liralık UTTS iade ücreti yapılacağı bildirildi.

Son Güncelleme:
Darphane'den 619 Liralık İade! Tartışmalı UTTS'de Paralar Geri Verilecek: 2.791 Liraydı, Fiyat Düşürüldü

Türkiye'deki taşıtların akaryakıt alımlarını kayıt altına almak ve vergi kaçaklarının önüne geçebilmek amacıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) montaj fiyatları güncellendi. Sistemin temelini oluşturan ve Taşıt Tanıma Birimi (TTB) olarak adlandırılan çiplerin, montaj ve hizmet bedeli 2025 yılı için KDV dahil 2.791,45 TL olarak açıklanmıştı.

Darphane’nin resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre 25 Mart 2025 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, montaj hizmet bedeli ve KDV dahil toplam 2.172 TL olarak uygulanacak.

600 LİRADAN FAZLA İADE ALACAKLAR

24 Mart 2025 tarihli düzenlemeye göre, UTTS kapsamında 2025 yılı için ödeme yaparak Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptıranlara araç başına 619,45 TL iade ödemesi yapılacak.

Darphane'den 619 Liralık İade! Tartışmalı UTTS'de Paralar Geri Verilecek: 2.791 Liraydı, Fiyat Düşürüldü - Resim : 1

Ayrıca, montaj yaptırmamış ancak 2025 yılı bedelini ödeyenler de araç başına 619,45 TL iade alabilecek. Belirtilen tarihler arasında UTTS’ye ilk kez başvuracak araç sahipleri de, 2.791,45 TL yerine 2.172 TL ödeyecek.

TİCARİ ARAÇLARA ZORUNLU TUTULMUŞTU

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takma zorunluluğu, şirket adına kayıtlı tüm araçları kapsıyor. İşletmeye dahil olan araçların yanı sıra, kiralama yoluyla kullanılan araçların da TTB taktırması gerekiyor. Bireysel taşıt sahipleri için ise herhangi bir zorunluluk bulunmuyor.

Montaj işlemleri, Türkiye genelinde 81 ilde, 150’den fazla yetkilendirilmiş mobil ve yerleşik noktada uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu hizmet noktalarında tüm araç tipleri ve akaryakıt dağıtım firmalarıyla yüzde 100 uyumlu TTB'ler temin edilebiliyor. Başvuru ve ödeme işlemleri ise tamamen Darphane'nin resmi web sitesi olan utts.gov.tr üzerinden yapılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Otomobil
Son Güncelleme:
Türkiye Varlık Fonu'ndan Bir İlk! Hazine Garantisi Olmadan Sendikasyon Kredisi Verecek Türkiye Varlık Fonu'ndan Bir İlk! 12 Ülke 20 Banka...
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
BDDK'dan Borsa için Yeni Karar! Bankalara da Esneklik Sağlandı BDDK'dan Borsa için Yeni Karar! Artık Bankalar da...
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Boykot Listesine Giren Markalara Seslendi: 'Noldu ya foton gitti?' CHP'den 'Boykot' Paylaşımları
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Tasarruf Edecek, Arızalardan Kaçmış Olacaksınız Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Büyük Tasarruf Edeceksiniz
Avrupalıların Lıkır Lıkır İçtiği En Şifalı Su Meğer Türkiye’deymiş! Faydaları Say Say Bitmiyor: O Şehrimizden Fışkırıyor Avrupalıların Lıkır Lıkır İçtiği En Şifalı Su Meğer Türkiye’deymiş! O Şehrimizde Fışkırıyor
Kanal D İddialı Dizinin Fişini Çekti: Apar Topar Final Kararı Verildi İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor