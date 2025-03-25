Darphane'den 619 Liralık İade! Tartışmalı UTTS'de Paralar Geri Verilecek: 2.791 Liraydı, Fiyat Düşürüldü

Türkiye'deki taşıtların akaryakıt alımlarını kayıt altına almak ve vergi kaçaklarının önüne geçebilmek amacıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) montaj fiyatları güncellendi. Sistemin temelini oluşturan ve Taşıt Tanıma Birimi (TTB) olarak adlandırılan çiplerin, montaj ve hizmet bedeli 2025 yılı için KDV dahil 2.791,45 TL olarak açıklanmıştı.

Darphane’nin resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre 25 Mart 2025 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, montaj hizmet bedeli ve KDV dahil toplam 2.172 TL olarak uygulanacak.

600 LİRADAN FAZLA İADE ALACAKLAR

24 Mart 2025 tarihli düzenlemeye göre, UTTS kapsamında 2025 yılı için ödeme yaparak Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptıranlara araç başına 619,45 TL iade ödemesi yapılacak.

Ayrıca, montaj yaptırmamış ancak 2025 yılı bedelini ödeyenler de araç başına 619,45 TL iade alabilecek. Belirtilen tarihler arasında UTTS’ye ilk kez başvuracak araç sahipleri de, 2.791,45 TL yerine 2.172 TL ödeyecek.

TİCARİ ARAÇLARA ZORUNLU TUTULMUŞTU

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takma zorunluluğu, şirket adına kayıtlı tüm araçları kapsıyor. İşletmeye dahil olan araçların yanı sıra, kiralama yoluyla kullanılan araçların da TTB taktırması gerekiyor. Bireysel taşıt sahipleri için ise herhangi bir zorunluluk bulunmuyor.

Montaj işlemleri, Türkiye genelinde 81 ilde, 150’den fazla yetkilendirilmiş mobil ve yerleşik noktada uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu hizmet noktalarında tüm araç tipleri ve akaryakıt dağıtım firmalarıyla yüzde 100 uyumlu TTB'ler temin edilebiliyor. Başvuru ve ödeme işlemleri ise tamamen Darphane'nin resmi web sitesi olan utts.gov.tr üzerinden yapılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi