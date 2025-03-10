Mart 2025 Yaşlı ve Emekli Aylığı Ne Zaman Yatacak? Bakan Göktaş Duyurdu: Hesaplarınızı Kontrol Edin

Yaşlı ve emekli aylığı alanlar ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş beklenen açıklamayı yaptı. Bu kapsamda toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı.

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
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Mart 2025 Yaşlı ve Emekli Aylığı Ne Zaman Yatacak? Bakan Göktaş Duyurdu: Hesaplarınızı Kontrol Edin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda mart ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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