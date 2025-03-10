BİM, ŞOK, Migros, Carrefour... Rekabet Kurumu'ndan İki Yeni Soruşturma Daha

Rekabet Kurumu aralarında BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour'un da bulunduğu perakende ve tedarikçilere iki yeni soruşturma başlattı. İki şirket de yaptıkları açıklamasında soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanmaması gerektiğini dile getirdi. Borsada ise hisseler ilk tepki olarak düşüş yaşadı.

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BİM, ŞOK, Migros, Carrefour... Rekabet Kurumu'ndan İki Yeni Soruşturma Daha

BİM tarafından KAP'a yapılan açıklamada BİM'in de aralarında bulunduğu perakende şirketleri ve tedarikçilere iki yeni soruşturma açıldığı belirtildi.

BİM yaptığı açıklamada, "Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır." dedi.

BİM, ŞOK, Migros, Carrefour... Rekabet Kurumu'ndan İki Yeni Soruşturma Daha - Resim : 1

ŞOK, MİGROS VE CARREFOUR DA SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Şok Marketler (SOKM) ve Migros Ticaret A.Ş.'nin (MGROS) de KAP'a yaptıkları açıklamada, Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu bazı perakende şirketleri ve bazı tedarikçilere yönelik soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir" denildi.

CarrefourSA da KAP'a, "Rekabet Kurulu tarafından şirketimizin de bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeci ve üretici/tedarikçi teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu şirketimize bildirilmiştir" şeklinde aynı açıklamayı gönderdi.

BORSADA HİSSELER ANINDA TEPKİ VERDİ

Bim, Şok ve Migros soruşturmaları Borsa İstanbul'da hisseler üzerinde de etkili oldu. BIMAS yaklaşık yüzde 5, SOKM payları yaklaşık yüzde 2,5 ve MGROS payları da yüzde 5'in üzerinde düşüşle işlem gördü.

Kaynak: Haber Merkezi

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