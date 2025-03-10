Kapıya Kilit Vuracaklar! Kahve Fiyatları Yüzde 70 Arttı: Böylesi İlk Kez Oluyor

Kahve piyasalarında fiyatlar alarm vermeye başladı. Büyük bir kriz ise kapıda! Kahve alımları dururken, maliyetler ise karşılanamıyor. Uzmanlar küçük sermayeli işletmelerin kapısına kilit vurabileceği konusunda uyarıda bulundular…

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Kapıya Kilit Vuracaklar! Kahve Fiyatları Yüzde 70 Arttı: Böylesi İlk Kez Oluyor

Küresel kahve piyasası hızla yükselen fiyatlar nedeniyle büyük bir çıkmaza girdi. ICE borsasında Arabica kahve fiyatları Kasım ayından bu yana yüzde 70 arttı. Bu sert yükseliş tüccarları ve kavurucuları stok yapmaktan kaçınmaya iterken, perakendeciler de artan maliyetler karşısında sipariş vermekte zorlanıyor.

BU YIL İLK KEZ OLDU

Brezilya başta olmak üzere kahve üreticisi ülkelerde yaşanan rekolte düşüşü piyasalarda büyük bir daralmaya neden oldu. Ekvadorlu kahve şirketi temsilcileri bu yıl ilk kez Mart ayına kadar yıllık üretiminin tamamını satamadıklarını açıkladı. Tüccarlar risk almamak için sadece anlık ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar, bu da ticaretin durmasına yol açıyor.

Kapıya Kilit Vuracaklar! Kahve Fiyatları Yüzde 70 Arttı: Böylesi İlk Kez Oluyor - Resim : 1

İFLAS TEHLİKESİ KAPIDA

ABD’de büyük kahve kavurma tesisleri fiyat artışları nedeniyle müşterilerinin işlerini sürdüremediğini belirtiyor. Bazı firmalar iflasın eşiğine gelirken süpermarketlerde kahve stoklarının hızla tükenmesine neden oldu. ABD limanlarına yakın kahve depolarındaki stok miktarı yarı yarıya düştü. Bazı şirketler kira sözleşmelerini iptal ederek tesislerini kapamaya başladı.

Bu kapsamda sermayesi güçlü şirketler pazarda büyümeye devam ederken, mali gücü zayıf olan firmaların piyasadan çekilmek zorunda kalabileceği iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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