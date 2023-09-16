Maliyetler arttı, Kars'ta ekmeğe zam geldi!

Kars Fırıncılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanlığı’nın artan maliyetler nedeniyle ekmeğe istenilen zammı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı onayladı.

En son Şubat ayında yapılan artışın ardından bugün de alınan kararla 5 liraya satılan ekmeğe 2,5 lira zam geldi.

YENİ ZAMLI TARİFE BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Kars’ta bugünden itibaren geçerli olmak üzere 210 gram 7,5 lira oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem