BİSAM açıkladı: Açlık ve yoksulluk sınırı uçuşa geçti!

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Ağustos 2023 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Eylül 2023 için 12 bin 34 lira oldu.

YOKSULLUK SINIRI 41 BİN 626 TL

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 41 bin 626 lira olarak gerçekleşti.

GÜNLÜK HARCAMA GEREKSİNİMİ 401 TL

Günlük 401 liralık harcama içinde en yüksek maliyetli tüketim kalemi 130,25 lira ile süt ve süt ürünleri miktarı oluşturdu.

Diğer harcama grupları sırasıyla şöyle:

- Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı 79.28 TL,

- Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 84.33 TL,

- Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33.38 TL,

- Katı yağ ve sıvı yağ 23.42 TL,

- Yumurta için 8.13, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 10.59 lira harcama yapılması gerekmektedir.

HARCAMA SEPETİNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN PAYI ARTTI

Daha dar bir gruplandırmaya göre, harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 32.5 ile en yüksek paya sahip oldu. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 27 ile ikinci sırada yer alırken, sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 21 olarak gerçekleşti. Ekmek, makarna vb. için ise, pay yüzde 11 oldu. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 8.5 olarak hesaplandı.

Kaynak: Gerçek Gündem