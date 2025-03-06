Maliye Bakanlığı'na Danıştay'dan İkinci Şok! Herkes Yeni Uygulamadan Şikayetçiydi: Vergi Kararı Durduruldu

Geçmiş yıllarda zarar eden şirketler için Danıştay kritik bir karara imza attı ve Maliye Bakanlığı’nın getirdiği vergi uygulamalarından birini durdurdu.

Bakanlık 2 Ağustos 2024’te yürürlüğe giren yasası ile yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulamasını başlatmıştı. Buna göre şirketlerin ödeyeceği vergi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kazancın yüzde 10’u kadar ödenecekti. Ancak Maliye Bakanlığı ek bir düzenleme yaparak geçmiş yıllara ait zararların bu hesaplamada dikkate alınmayacağını duyurdu. Bu karar önceki yıllarda zarar eden ve bu zararını vergi matrahlarından düşerek ödemelerini azaltmayı planlayan şirketler için büyük bir sorun yarattı.

KANUNDAKİ AÇIĞI YAKALADI, DANIŞTAY’IN KAPISINI ÇALDI

Ekonomi Gazetesi’nden Vergi Uzmanı Abdullah Tolu’nun aktardığı haberde, bu düzenlemeden olumsuz etkilenen bir şirket Maliye’nin kararının hukuka aykırı olduğunu iddia ederek konuyu Danıştay’a taşıdı. Şirketin iddiasına göre, ilgili kanunda geçmiş yıl zararlarının asgari kurumlar vergisi matrahından düşülmeyeceğine dair açık bir hüküm bulunmuyordu.

MALİYE’NİN UYGULAMASI DURDURULDU

Danıştay 3. Dairesi 10 Şubat 2025 tarihli kararında Maliye Bakanlığı’nın bu uygulamasını hukuka aykırı bularak durdurdu. Mahkeme, kanunda açık bir düzenleme olmadan Maliye’nin böyle bir karar almasının yetki aşımı olduğunu belirtti.

BAKANLIK KARARA İTİRAZ EDEBİLİR?

Maliye Bakanlığı’nın bu karar karşı Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na itiraz etmesi bekleniyor. Ancak şimdilik geçmiş yıllarda zarar eden şirketler için büyük bir rahatlama sağlanmış oldu.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi