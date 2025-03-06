Faiz Kararı Belli Oluyor: Merkez Bankası için Tek Ses! İndirim Devam Edecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında Mart ayı faiz kararını belirlemek için toplanacak. Kurul, 2025 yılının ilk toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e çekmişti. Banka aralık ayında da 250 baz puan indirime gitmişti. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte ekonomistlerin tahmini...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Mart ayı politika faiz kararını bugün 14.00'te açıklayacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ

Ardı ardına gelen iki indirim ve açıklanan enflasyon verileri sonra bugünkü toplantı için de 250 baz puanlık indirim beklentisi oluştu. Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Kaynak: Haber Merkezi