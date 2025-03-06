Emekli Bayram İkramiyesi, Para Cezaları, Süresiz Nafaka! AK Partili Kurmaylar Açıkladı: Beklenen Hamle, Hepsi Meclis'e Geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Mart ayı itibarıyla önemli yasa tekliflerini görüşmeye hazırlanıyor. AK Parti kurmayları, bu ay Meclis’e sunulacak torba yasa teklifleri ve yargı paketi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Düzenlemeler arasında nafaka sürelerinin sınırlandırılması, kaçak otoyol geçişlerine yönelik sıkı yaptırımlar ve yargı reformu gibi kritik başlıklar yer alıyor.

KAÇAK GEÇİŞLERE SON

Yabancı plakalı araçlara sınır kapılarında tahsilat, Meclis’e sunulacak 14-15 maddelik torba yasa teklifinde en dikkat çeken konulardan biri olacak. Otoyollardaki kaçak geçişlere yönelik sıkı yaptırımlar olacak.

Mevcut sistemde Türkiye’de kaçak geçiş yapan yabancı plakalı araçlar, para cezası ödemeden ülkeyi terk edebiliyordu ve takibi mümkün olmuyordu. Yeni düzenleme ile bu araçların gümrük kapılarında ceza ödemeden çıkış yapmaları engellenecek. AK Parti yetkilileri, son 10 yılda bu nedenle Türkiye’nin yaklaşık 12-13 milyon dolar zarara uğradığını belirterek, yeni sistemin gelir kaybını önlemeyi amaçladığını vurguladı.

SÜRESİZ NAFAKA DÖNEMİ BİTİYOR

Uzun yıllardır kamuoyunda tartışılan nafaka süresi konusunda da yeni bir düzenleme yolda. Mevcut yasada, mahkemeler süresiz nafaka bağlayabiliyor ve özellikle kısa süreli evliliklerde dahi ömür boyu nafaka yükümlülüğü doğabiliyordu.

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye göre:

3 yıla kadar süren evliliklerde en fazla 5 yıl nafaka ödenmesi,

3-10 yıl arası süren evliliklerde en fazla 10 yıl nafaka yükümlülüğü,

15 yıl ve üzeri evliliklerde en fazla 20 yıl nafaka süresi belirlenmesi öngörülüyor.

Yetkililer, bu düzenlemenin evlilik sonrası ekonomik bağımsızlığı artıracağını ve nafaka ödemelerinin adil bir süreyle sınırlandırılacağını belirtti.

YENİ YARGI PAKETİ

AK Parti kurmayları, mart ayı sonunda Meclis’e sunulması planlanan yeni Yargı Paketi ile infaz sisteminde değişiklik yapılacağını açıkladı. Kapsamlı düzenlemeyle birlikte özellikle kısa süreli hapis cezalarının toplum nezdinde daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor.

Mevcut sistemde 2 yılın altındaki cezalar, genellikle erteleniyor veya denetimli serbestlikle sonuçlanıyordu. Yeni düzenlemeye göre:

1 ay ile 2 yıl arasındaki hapis cezaları için en az 1 ay cezaevinde kalma şartı,

6 aya kadar olan kısa süreli hapis cezaları için kamu hizmeti cezası uygulanması planlanıyor.

Yetkililer, vatandaşların “ceza aldı, ama serbest kaldı” algısını değiştirmek için caydırıcılığın artırılacağı bir düzenlemeye gidildiğini ifade ettiler.

İDARİ PARA CEZALARI GÜNCELLENECEK

Karayolları ve ulaştırma alanında cezalar artacak. Meclis’e sunulacak yeni yasa teklifiyle, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki idari para cezalarında da güncellemeye gidiliyor. Özellikle biletsiz yolcu taşıma ve yetkisiz taşımacılık faaliyetlerine karşı cezalar 10 kata kadar artırılacak. Örneğin, şu anda 8.500 TL olan biletsiz yolcu taşıma cezası, yeni düzenlemeyle 85.000 TL’ye kadar çıkacak.

AK Parti kurmayları, bu değişikliklerin rant ekonomisini engellemeyi ve ulaşım sektöründe kurallara uyan işletmeleri korumayı amaçladığını belirtti.

LGBT’YE YÖNELİK DÜZENLEMELER

AK Parti yetkilileri, LGBTİ bireylerle ilgili konuların hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından değerlendirildiğini belirtti. Özellikle cinsiyet geçiş süreçlerine yönelik sağlık sigortası desteklerinin gözden geçirildiği, 18 yaş altındaki bireyler için ise “erişimin zorlaştırılması” yönünde adımların atılabileceği ifade edildi.

Yetkililer, trans bireylerin kullandığı hormon ilaçlarının uzun vadeli sağlık etkileri konusunda endişelerini dile getirerek, bu sürecin daha sıkı bir denetim altına alınması gerektiğini savundu.

BAYRAM İKRAMİYESİ, TORBAYA EKLENECEK

AK Parti’nin Meclis gündemine taşıdığı düzenlemeler, aile hukuku, ulaştırma, yargı ve sosyal politikalar gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Nafaka süresinin belirlenmesi, kaçak geçiş yapan yabancı plakalı araçlara cezai yaptırımlar ve infaz sisteminde caydırıcılığı artıracak değişiklikler, önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı’na sunulacak.

Bu arada son günlerde sıklıkla konuşulan emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin bir düzenlemenin henüz gelmediğini de belirten AK Parti kurmayları, “Alınacak karar ile beraber, kanuni düzenleme torba kanunlardan birine” ekleneceğini ve bu ay Meclis’ten geçirileceğini ifade ettiler.

Kaynak: Haber Merkezi