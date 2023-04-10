Mahfi Eğilmez duyurdu: Konut fiyatlarında düşüş beklentisi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında 80 bin 31 olarak Mayıs 2021'den beri en düşük seviyeye indi.

TÜİK verileriyle birlikte Türkiye genelinde konut satışları son iki yılın en düşük seviyesine inerken, "Konut Fiyatları Niçin Eskisi Kadar Artmıyor?" başlıklı bir yazı kaleme alan Ekonomist Mahfi Eğilmez, "Konut fiyatlarında yaşanan çılgın artışın son dönemde yavaşlamasının birkaç nedeni var. Bunlardan ilki enflasyonun baz etkisiyle de olsa hız kesmiş olması. İkinci ve asıl önemli neden satışların düşmüş olması. Konut talebi, son birkaç ayda eski canlılığını yitirdi" dedi.

"MEVDUAT FAİZLERİNDE ARTIŞ BAŞLADI"

Eğilmez, "Faiz enflasyonun 30 puan altında olunca insanlar birikimlerini koruyabilmek için bankaya veya tahvile yatırmak yerine konuta yatırıyor. Bu tercih, konuta talebi ve dolayısıyla konut fiyatlarını artırıyor. Son dönemde mevduat faizlerinde yavaş yavaş artış başladı. Bu gelişme, konuta talebi azalttı ve fiyatlar da eskisi kadar artmaz oldu" ifadelerini kullandı.

"KONUT FİYATLARINDA DÜŞÜŞÜ DAHA AÇIK BİÇİMDE GÖRECEĞİZ"

"Mart sonu itibarıyla kur korumalı mevduatta faiz tavanı kaldırılınca mevduat faizlerinde ve tahvil faizlerinde de yükselme biraz daha hızlandı" diyen Eğilmez, "Yukarıdaki grafikler henüz bu son değişimlerin yaşandığı ayları kapsamadığı için gelişimi tam olarak göstermiyor. Önümüzdeki aylarda faizlerin enflasyona yaklaşmaya devam ettiği her adımda hem konut satışlarındaki düşüşü hem de fiyat artışlarındaki gerilemeyi çok daha açık biçimde göreceğiz" diye belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem