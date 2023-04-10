Altın fiyatları düşüşe geçti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (10 Nisan 2023)

ABD'de çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinin piyasa beklentileri üzerinde etkili olması beklenirken, altın fiyatları ve gram altın düşüşe geçti.

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Altın fiyatları düşüşe geçti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (10 Nisan 2023)

ABD'de para politikalarına ilişkin belirsizliklerin artarken, çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin piyasa beklentileri üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan para piyasalarında Fed'in gelecek ay yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörüsü fiyatlanmalar üzerinde etkili olmaya başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Söz konusu gelişmeler sonrası gram altın, yeni haftaya düşüşle başlayarak önceki kapanışın yüzde 0,4 altında bin 238 liradan işlem görüyor.

Cuma günü altının gram fiyatı, yatay bir seyir izleyerek günü bin 243 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 30 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 210 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞTÜ

Altının ons fiyatı, geçen haftayı 2 bin 7 dolardan tamamlamasının ardından yeni haftaya yüzde 0,5 değer kaybıyla bin 997 dolardan başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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